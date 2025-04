Und zwar wortwörtlich: In der 1sten Bundesliga remisierte Werder Bremen, in der 2ten auch die Hertha - und Schalke kassierte die nächste Klatsche. Schalke 04 ging beim FC Kaiserslautern mit 2:1 unter. Der konservierte sich damit noch gewisse eigene Aufstiegsambitionen. Für die Königsblauen ist die Saison ad acta gelegt, was mit der vorzeitigen Trennung vom nächsten namenlosen Trainer zum Saisonende ...

