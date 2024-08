Positive Entwicklung und Quartalszahlen

Die Xiaomi-Aktie hat im heutigen Frankfurt-Handel bis 15:46 Uhr einen Anstieg von 1,2 Prozent auf 2,17 EUR verzeichnet. Zwischenzeitlich erreichte der Kurs einen Tageshöchststand von 2,18 EUR. Damit nähert sich die Aktie dem 52-Wochen-Hoch von 2,39 EUR, das am 14. Mai 2024 markiert wurde, an. Der 52-Wochen-Tiefststand liegt bei 1,36 EUR, der am 12. September 2023 erreicht wurde. Heute wurden bislang 27.959 Xiaomi-Aktien gehandelt, womit eine deutliche Aktivität im Vergleich zu den Vorwochen zu erkennen ist.

Xiaomi präsentierte am 21. August 2024 die Geschäftszahlen für das am 30. Juni 2024 abgelaufene Quartal. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 HKD, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal von 0,19 HKD entspricht. Der Umsatz betrug 95,95 Mrd. HKD, was eine beeindruckende Wachstumsrate von 40,82 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,760 CNY je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden am 19. November 2024 erwartet.

