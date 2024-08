Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Die Microsoft-Aktie gab während der vergangenen NASDAQ-Sitzung leicht um 0,4 Prozent nach und notierte zuletzt bei 412,07 USD. Dieses Kursniveau liegt deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 468,33 USD, das Anfang Juli 2024 erreicht wurde. Experten prognostizieren jedoch optimistisch ein Kursziel von 475,75 USD und schätzen den Gewinn je Aktie für das Jahr 2025 auf 13,22 USD. Investoren könnten sich auf eine Erhöhung der Dividendenausschüttung freuen, da die Dividende für das laufende Jahr auf 3,26 USD je Aktie angehoben wurde. Der Umsatz im jüngsten Quartal wuchs zudem um 15,20 Prozent auf 64,73 Milliarden USD.

Langfristige Perspektiven und Technologieeinsatz

Microsoft hat in den letzten 52 Wochen ein Tief von 309,49 USD erreicht und wäre mit einem Kursrückgang von 24,89 Prozent wieder auf diesem Niveau. Dennoch zeigen die Quartalsergebnisse eine kontinuierliche Steigerung des Gewinns pro Aktie, der jüngst bei 2,96 USD lag. Microsofts Engagement in zukunftsträchtigen Technologien wie Künstlicher Intelligenz und dem Metaverse könnte langfristig starken Einfluss auf den Aktienkurs haben. Insbesondere die Integration von KI in operative Prozesse und die strategische Ausrichtung hin zu immersiven virtuellen Umgebungen könnten den technologischen Vorsprung sichern und das Vertrauen der Investoren stärken.

