Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services vereinfachen Cloud-Pläne und verkürzen die Wertschöpfungszeit

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), das globale Technologieunternehmen, bietet Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services an, um Unternehmen dabei zu helfen, die Komplexität des hybriden Cloud-Designs zu vereinfachen und in nur sechs Wochen implementierungsreife, zukunftssichere Pläne zu erstellen. Lenovo verfügt über vier Jahrzehnte Erfahrung in der Unterstützung globaler CIOs bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit der Cloud- und der hybriden Cloud, einschließlich der Anforderungen im Zusammenhang mit neu aufkommenden KI-bezogenen Workloads. Mit den neuen Services führen Lenovo-Experten Unternehmen durch die Anforderungen der hybriden Cloud, verkürzen die Wertschöpfungszeit, verbessern die Kosteneffizienz und schaffen flexibel skalierbare Grundlagen.

Die neue Ära der KI ist hybrid, und die IT-Organisationen von heute wandeln ihre Rohdaten in verwertbare Erkenntnisse um mit hybriden Cloud-Lösungen, die in der Lage sind, die Daten zu nutzen, egal wo sie sich befinden. Die hybriden Cloud-Lösungen von Lenovo steigern die KI-Leistung und Agilität, indem sie mehr Rechenleistung und schnelleren Speicher bereitstellen, wann und wo er benötigt wird. Zur Unterstützung der KI-Optimierung helfen die Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services bei der Entwicklung eines Cloud-Ansatzes, der auf die heutigen Anforderungen zugeschnitten ist und sich flexibel skalieren und an künftige Anforderungen anpassen lässt.

"In einer Zeit, in der der Bedarf an modernen Infrastrukturen und Lösungen noch nie so groß war, steht die IT-Abteilung vor der Herausforderung, Cloud-Implementierungen weiterzuentwickeln. Das zeigt unser jüngster globaler Lenovo CIO-Report, in dem 82 Prozent der Befragten die Cloud-Transformation als Herausforderung bezeichneten", sagt Dale Aultman, Vice President Geschäftsführer, Hybrid Cloud Services bei der Lenovo Group. "Wir haben die Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services eingeführt, um Cloud-Designstrategien zu vereinfachen und den Weg für KI-Implementierungen zu ebnen. Wir bringen ein globales Team von vertrauenswürdigen Experten mit, um unsere Kunden bei der Entwicklung zukunftssicherer, maßgeschneiderter Lösungen zu unterstützen, um hybride Clouds schnell zu modernisieren und letztendlich bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen."

Viele Unternehmen müssen ihre hybriden Clouds aufgrund veränderter Geschäftsanforderungen, steigender Kosten oder Leistungsproblemen modernisieren oder aktualisieren. Tatsächlich ergab der dritte jährliche globale CIO-Bericht von Lenovo, dass für 29 der Befragten die Cloud-Transformation immer noch oberste Priorität hat, noch vor der Implementierung von KI, Cybersicherheit und Datenschutz. Die Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten wächst weiter und nimmt mit dem zunehmenden Interesse an KI auch noch zu. IT-Führungskräfte sind besorgt darüber, diese Nachfrage zu befriedigen, da sie vor der Herausforderung stehen, qualifizierte Mitarbeiter zu finden, Geräte zu beschaffen, zukünftige Anforderungen zu prognostizieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Auch die sich ändernden Lizenzierungsmodelle führen zu Störungen und machen es erforderlich, dass IT-Leiter auf Partner zurückgreifen.

"Eine erfolgreiche hybride Cloud-Strategie und -Gestaltung ist für Unternehmen unerlässlich, doch die damit verbundene Komplexität darf nicht unterschätzt werden", so Steven Dickens, Futurum Group. "Unseren Untersuchungen zufolge ist die hybride Cloud doppelt so groß wie die öffentliche Cloud, wenn es um die Bereitstellungsmodalitäten für KI geht, daher sind Flexibilität und Zukunftssicherheit von entscheidender Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit Experten wie Lenovo wird für viele Unternehmen der richtige Weg sein."

Die Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services bieten maßgeschneidertes, strategisches Fachwissen und einen vertrauenswürdigen Partner, um die Komplexität des hybriden Cloud-Designs zu bewältigen. Die Experten von Lenovo helfen dabei, die Vision der hybriden Cloud in die Realität umzusetzen und bessere Ergebnisse zu erzielen, indem sie Kundenbewertungen, bewährte Methoden sowie strategische Ratschläge und Empfehlungen für die Vorgehensweise geben. Das technologieunabhängige Fachwissen von Lenovo, die engen Branchenallianzen und -partnerschaften, die vorvalidierten Lösungen und die Erfahrung in allen Aspekten der Entwicklung einer hybriden Cloud bieten einen klaren Mehrwert und machen die hybride Cloud eines Unternehmens zukunftssicher. Kundenvorteile umfassen:

Geschwindigkeit/Zeit bis zur Wertschöpfung

Ganzheitlich: Cloud-/Software-/Infrastruktur-Know-how von einem einzigen Anbieter

End-to-End-Fachwissen

Technische Qualität

Globale Präsenz

Die Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services bieten eine breite Palette von Angeboten, die jetzt verfügbar sind. Sie erweitern die Beratungsdienstleistungen von Lenovo und ergänzen Lenovos KI-Service-Portfolio. Die Verfügbarkeit im Channel wird im September 2024 beginnen.

Weitere Informationen zu den Lenovo Hybrid Cloud Advisory Services finden Sie hier.

