Bei Bitcoin bricht die Angst aus! - Fällt der Kurs jetzt unter 50.000 US-Dollar?

Der Kryptomarkt scheint es den Anlegern derzeit einfach nicht leicht machen zu wollen. Ein Fehlausbruch jagt den nächsten und selbst wenn die statistische Wahrscheinlichkeit aufseiten der Anleger steht, scheint der Bitcoin ($BTC) dieser einfach nicht folgen zu wollen.

Auch in den letzten 24 Stunden brach der Kurs der größten und bekanntesten Kryptowährung wieder um über 4,6 Prozent ein. Keine angenehme Situation für Investoren und Trader. Es verwundert also nicht wirklich, dass die Angst im Markt wieder zuzunehmen scheint.

(Über 4,6 Prozent brach der Bitcoin in den letzten 24 Stunden ein! - Quelle: coinmarketcap.com)

Das Bitcoin-Sentiment ist einer Panik nahe!

Nachdem schon vor einigen Wochen die Angst im Bitcoin sehr präsent war, konnte sich die Lage vor allem im Laufe letzter Woche stark beruhigen. Das Sentiment wandelte sich von Angst zu einer neutralen Einstellung. Doch mit der Rückkehr der Korrektur kehrt auch die Angst zurück!

Dass der Fear & Greed Index des Bitcoins schon wieder bei einem niedrigen Wert von 30 Punkten steht, zeigt nicht nur, wie angstvoll die Anleger derzeit sind. Der schnelle Wechsel auf eine so angstvolle Stimmung spricht auch dafür, dass die Angst nie ganz aus dem Markt verschwunden ist und viele Anleger auch während des Anstiegs letzte Woche noch pessimistisch über die Kursentwicklung der nächsten Wochen dachten.

Weshalb eine Panik dem Bitcoin nützen würde

Dass so viel Angst im Markt herrscht, lässt auf den ersten Blick natürlich nicht besonders viel Optimismus oder Kauffreude aufkommen. Doch genau jetzt könnte beides mehr als angebracht sein. Denn wie die Börsenlegende Warren Buffett immer zu sagen pflegt: "Sei gierig, wenn die anderen ängstlich sind und ängstlich, wenn die anderen gierig sind".

Der Fear & Greed Index ist nämlich, wie praktisch alle Sentimentindikatoren, ein Kontraindikator. Das bedeutet, dass eine ängstliche Stimmung nicht zwangsläufig für eine Fortsetzung der Korrektur sprechen muss. Speziell, wenn der Fear & Greed Index auf 20 Punkten steht und damit Panik im Markt herrscht, wird das in Kreisen der Finanzelite als Umkehrsignal im Markt bewertet. Genau jetzt könnte also der ideale Zeitpunkt sein, sich in den Bitcoin oder auch in Pepe Unchained ($PEPU) einzukaufen.

Wird $PEPU besser laufen als der $BTC?

Das sind die Vorteile von Pepe Unchained

Pepe Unchained gehört zur neuesten und modernsten Generation von Meme-Coins. Dabei bildet er nicht nur ein Upgrade zu $PEPE, sondern auch zur Ethereum-Blockchain. Aber dazu später mehr. $PEPU könnte für alle Anleger, die den sagenhaften Aufstieg von $PEPE verpasst haben, eine zweite Chance bieten.

Der Coin befindet sich zwar noch im Presale, wo er bereits fast 11 Mio. US-Dollar einsammeln konnte, aber genau das ist ein großer Vorteil für Anleger. Denn durch den Presale können die $PEPU-Token günstig gekauft werden, was Anlegern ein enormes Gewinnpotenzial zusichert.

($PEPU konnte bereits jetzt fast 11 Mio. US-Dollar einsammeln - Quelle: pepeunchained.com)

Die größte Stärke von Pepe Unchained ist jedoch keineswegs sein berühmter Name. Auch die Community mit 18.000 Followern auf Social Media oder die hohe Nachfrage nicht. Das wahre Erfolgsgeheimnis von $PEPU liegt in seiner eigenen Blockchain. Diese bildet als Layer-2 ein Upgrade zur Ethereum Blockchain. Dabei ist die $PEPU-Blockchain deutlich schneller und bei Transaktionen kostengünstiger als die von Ethereum.

Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass Pepe Unchained nach dem ICO ein hohes Handelsvolumen erreicht, sehr hoch. Ebenso hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs dabei explodiert und Anleger mit hohen Renditen belohnt werden. Wer diese Chance für sich nutzen will, sollte allerdings heute noch einsteigen, denn in wenigen Stunden erhöht der Presale seine Preise.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.