Die Aktie des Automobilherstellers General Motors (GM) zeigt sich trotz aktueller Marktvolatilität robust. Mit einem Kurs von 49,05 US-Dollar und einer leichten Anpassung von -0,41% übertraf GM die Performance des S&P 500. Analysten prognostizieren für das Unternehmen ein starkes Gewinnwachstum von 29,5% im laufenden Jahr, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Umsatzerwartungen für GM belaufen sich auf 179 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 4,16% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zukunftsaussichten und Bewertung

Die Bewertung von GM erscheint mit einem Forward P/E-Verhältnis von 4,95 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,96 attraktiv. Experten sehen in der Aktie ein großes Wachstumspotenzial, insbesondere durch die Fortschritte im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die kürzlich angekündigte Partnerschaft mit einem führenden Batteriehersteller zur Errichtung einer Produktionsstätte in den USA unterstreicht GMs Engagement in diesem Zukunftsmarkt.

