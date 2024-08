Die Aktie der Hotelkette Hyatt Hotels verzeichnet eine beeindruckende Entwicklung. In den letzten fünf Jahren stieg der Aktienkurs um 108%, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet. Allein in der vergangenen Woche konnte das Unternehmen einen Zuwachs von 3,8% verbuchen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Gesamtrendite für die Aktionäre wider, die unter Berücksichtigung von Dividenden sogar 110% beträgt. Der Übergang von Verlusten zur Profitabilität in diesem Zeitraum hat maßgeblich zum Kursanstieg beigetragen.

Expansion in Europa

Hyatt setzt seine Expansionsstrategie fort und eröffnet ein neues Hotel der Marke Hyatt Place in Rouen, Frankreich. Das Hotel bietet 85 Zimmer, ein Restaurant mit regionaler Küche sowie Wellness-Einrichtungen. Mit seiner zentralen Lage in der historischen Stadt Rouen und der Unterbringung in einem ehemaligen Lehrerseminar aus dem Jahr 1886 verbindet das neue Hotel geschickt historischen Charme mit modernem Komfort.

