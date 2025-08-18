Anzeige
Mehr »
Montag, 18.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Sonntag: Glencores 6,35-Mrd.-€-Deal zeigt, warum dieses 30-Mio.-€-Energie-Junior stark unterbewertet ist!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 865884 | ISIN: US4824801009 | Ticker-Symbol: KLA
Tradegate
18.08.25 | 07:30
745,70 Euro
-0,25 % -1,90
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
KLA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KLA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
745,70751,2007:59
745,70751,2007:59
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARKO
ARKO CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARKO CORP4,850-2,71 %
AURA MINERALS INC24,000-0,83 %
BERRY CORPORATION2,520+3,28 %
BIO-TECHNE CORPORATION45,600-0,44 %
CARLYLE GROUP INC55,30+1,30 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION59,78-0,07 %
GEN DIGITAL INC26,600-1,48 %
HEALTHSTREAM INC22,0000,00 %
KLA CORPORATION745,70-0,25 %
REAVES UTILITY INCOME FUND33,160+0,21 %
SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC10,2000,00 %
TIPTREE INC21,740-2,82 %
TPG INC55,50+1,83 %
TWIN DISC INC7,3000,00 %
UNITED MARITIME CORPORATION1,3300,00 %
WEYCO GROUP INC24,4000,00 %
WYNN RESORTS LIMITED93,96+0,47 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.