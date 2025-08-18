|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARKO CORP
|US0412421085
|0,03 USD
|0,0256 EUR
|AURA MINERALS INC
|VGG069731120
|0,33 USD
|0,2819 EUR
|BERRY CORPORATION
|US08579X1019
|0,03 USD
|0,0256 EUR
|BIO-TECHNE CORPORATION
|US09073M1045
|0,08 USD
|0,0683 EUR
|CARLYLE GROUP INC
|US14316J1088
|0,35 USD
|0,299 EUR
|COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATI ...
|US1924461023
|0,31 USD
|0,2648 EUR
|GEN DIGITAL INC
|US6687711084
|0,125 USD
|0,1067 EUR
|HEALTHSTREAM INC
|US42222N1037
|0,031 USD
|0,0264 EUR
|KLA CORPORATION
|US4824801009
|1,9 USD
|1,6231 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,1708 EUR
|SUPERIOR GROUP OF COMPANIES INC
|US8683581024
|0,14 USD
|0,1196 EUR
|TIPTREE INC
|US88822Q1031
|0,06 USD
|0,0512 EUR
|TPG INC
|US8726571016
|0,59 USD
|0,504 EUR
|TWIN DISC INC
|US9014761012
|0,04 USD
|0,0341 EUR
|UNITED MARITIME CORPORATION
|MHY923351016
|0,03 USD
|0,0256 EUR
|WEYCO GROUP INC
|US9621491003
|0,27 USD
|0,2306 EUR
|WYNN RESORTS LIMITED
|US9831341071
|0,25 USD
|0,2135 EUR
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)