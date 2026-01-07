EQS-News: Rockwell Automation / Schlagwort(e): Produkteinführung

Branchenführer tauschen sich über Digitalisierung, zirkuläre Fertigung und die Zukunft der intelligenten Automatisierung aus BRÜSSEL, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die neueste Staffel seiner preisgekrönten Videoserie ROKStudios angekündigt, die exklusive Interviews mit Kunden, Partnern und anderen Vordenkern zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die sich wandelnde Rolle der Automatisierung bei der Gestaltung der Zukunft industrieller Betriebsabläufe enthält. "Wir glauben, dass echte Branchenführerschaft durch unsere Fähigkeit definiert wird, sowohl Innovation als auch Nachhaltigkeit voranzutreiben", sagte Gustavo Zecharies, EMEA-Präsident von Rockwell Automation. "Die neue Staffel von ROKStudios bringt führende Experten und innovative Ansätzeaus unserer Region und der ganzen Welt zusammen und zeigt, wie die digitale Transformation und partnerschaftliche Zusammenarbeit eine widerstandsfähigere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für die Fertigungsindustrie gestalten. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen, die Komplexität des Wandels zu meistern und neue Wachstumschancen zu erschließen." Die Serie bringt Führungskräfte, Technologie-Innovatoren und Industriepartner zusammen, um die dringendsten Herausforderungen und Chancen zu diskutieren, mit denen Hersteller heute konfrontiert sind. Von der Beschleunigung der digitalen Transformation über die Förderung der zirkulären Fertigung bis hin zur Schaffung transparenter Lieferketten liefern die Diskussionen umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte, Ingenieure und Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen. ROKStudios setzt seine Tradition fort, Vordenker vorzustellen, die die Zukunft der industriellen Führung prägen. Zu den Highlights gehören: Digitale Exzellenz in der Life-Sciences-Fertigung: Die Rolle von Fertigungsleitsystemen in einer neuen Ära: Paul Murray, Geschäftsführer für Fertigungslieferkettensysteme bei Industry X, Accenture, einem der größten Ökosystempartner von Rockwell, untersucht, wie die Life-Sciences-Fertigung aufgrund der Notwendigkeit von Agilität, Compliance und Innovation einen tiefgreifenden Wandel durchläuft. Da Therapien immer individueller werden und die regulatorischen Anforderungen zunehmen, setzen Hersteller auf fortschrittliche Manufacturing Execution Systems (MES), um die Lücke zwischen betrieblicher Effizienz und Qualitätssicherung zu schließen.

West-Bake nutzt digitale Technologien für nachhaltiges Wachstum: Geschäftsführer Peadar Shanks und IT-Manager P.J. Shanks erklären, wie die Implementierung des Plex Smart Manufacturing Systems bei West-Bake eine digitale Transformation in allen Bereichen des Unternehmens ermöglicht, Datensilos beseitigt, manuelle Prozesse digitalisiert und Echtzeit-Einblicke liefert. Durch diesen neuen Ansatz hat die in Irland ansässige Bäckerei ihre Effizienz, Qualität und Rückverfolgbarkeit verbessert.

Industrielle Rechenzentren: Intelligente Fertigung und Echtzeit-Einblicke : Industrielle Rechenzentren entwickeln sich rasch zum Rückgrat moderner Fertigungsbetriebe. Brian Glancy, Commercial, Innovation & AI Manager bei ControlSoft Automation Systems, einem Platin-Systemintegrator im Rockwell PartnerNetwork-Ökosystem, erklärt, wie sich Hersteller auf die nächste Transformationswelle vorbereiten, indem sie Echtzeitdaten für prädiktive Analysen, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit nutzen. Um die wachsende Bedeutung von Geschäftsmöglichkeiten durch nachhaltige Initiativen zu unterstreichen, konzentrieren sich mehrere Episoden auf nachhaltige Innovationen: Skalierung der zirkulären Fertigung: Vision, Strategie und Zusammenarbeit : Tony Wibbeler, Gründer und CEO von Bolder Industries, berichtet, wie das Unternehmen Altreifen in hochwertige Materialien umwandelt, damit Deponieabfälle reduziert und die Kreislaufwirtschaft fördert. Die Folge beschreibt das strategische Wachstum von Bolder Industries in den USA und Europa und wie die Partnerschaft mit Rockwell Automation skalierbare, effiziente und widerstandsfähige Abläufe ermöglicht. Die Zuschauer erhalten Einblicke in die technischen Herausforderungen beim Einsatz fortschrittlicher Steuerungssysteme und die messbaren Ergebnisse für Industrie und Gesellschaft.

Nachhaltigkeit in der Prozessindustrie: Trends, Technologien und Strategien der Zusammenarbeit : Thiagu Bhojan, Direktor von Multivista Oman, einem Spezialvertriebspartner von Rockwell, diskutiert die sich wandelnde Nachhaltigkeitslandschaft in den Bereichen Öl und Gas sowie Wasser/Abwasser. Die Folge beleuchtet wichtige Trends wie zirkuläres Wassermanagement, Energieeffizienz und Abfallreduzierung und untersucht, wie digitale Transformation, künstliche Intelligenz und prädiktive Analysen industrielle Abläufe neu gestalten.

Die grüne Wende vorantreiben : Andy Morgan, Direktor bei Firstco, einem Gold-Level-Systemintegrator-Partner im Vereinigten Königreich, erklärt, wie fortschrittliche Steuerungs- und Echtzeit-Visualisierungstechnologien skalierbare CO2-Kompensationsprojekte und neue Modelle für urbane Nachhaltigkeit ermöglichen. Die Folge untersucht, wie Unternehmen Abfallenergie in wertvolle Ressourcen umwandeln, die Effizienz optimieren und neue Modelle für das Wohlergehen der Gemeinschaft und die Klimaresilienz inspirieren.

Nachhaltigkeit prägt die industrielle Automatisierung : Mogens Brusgaard, CEO von Wexøe, einem dänischenFachdistributor, untersucht, wie die nachhaltigkeitsorientierte Transformation Geschäftsmodelle neu gestaltet und neue Möglichkeiten für Innovationen in der industriellen Automatisierung schafft. In dieser Folge werden die Auswirkungen der Verpflichtungen großer Unternehmen im Rahmen der Science-Based Targets Initiative (SBTI), die wachsende Bedeutung von Transparenz - beispielsweise durch die Offenlegung der CO2-Bilanz von Produkten - und der Einfluss neuer Vorschriften wie der Verordnung über die umweltgerechte Gestaltung nachhaltiger Produkte (ESPR) und digitaler Produktpässe diskutiert.

Die Zukunft nachhaltiger Innovation: Die digitale Transformation von GEA : Patrick Eickhoff, Direktor für Software und Digitalisierung bei der GEA Group, einem Gold-OEM-Partner, erläutert, wie GEA die Automatisierung durch den Einsatz der Visualisierungsplattform FactoryTalk Optix und offener Standards vorantreibt, um Systeme flexibler und vernetzter zu machen, den Energieverbrauch zu senken, die Effizienz zu verbessern und Kunden bei der Erreichung ihrer Klimaziele zu unterstützen. Eickhoff berichtet, wie die Digitalisierung eine nachhaltigere, datengesteuerte Zukunft für die Prozessindustrie vorantreibt und es den Kunden von GEA ermöglicht, ihre eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die neuen Videos, die auf der kürzlich stattgefundenenAutomation Fair von Rockwell in Chicago, USA, aufgenommen wurden, ergänzen zusammen mit anderen Videos, in denen Führungskräfte und Fachleute von Rockwell Automation zu Wort kommen, die mehr als 100 Aufzeichnungen auf dem ROKStudios-Portal . Informationen zu Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2849667/image.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-prasentiert-neue-rokstudios-staffel-zur-zukunft-industrieller-prozesse-und-nachhaltigen-transformation-302652477.html



