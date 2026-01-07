EQS-News: Rockwell Automation
Branchenführer tauschen sich über Digitalisierung, zirkuläre Fertigung und die Zukunft der intelligenten Automatisierung aus
BRÜSSEL, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die neueste Staffel seiner preisgekrönten Videoserie ROKStudios angekündigt, die exklusive Interviews mit Kunden, Partnern und anderen Vordenkern zu den Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit und die sich wandelnde Rolle der Automatisierung bei der Gestaltung der Zukunft industrieller Betriebsabläufe enthält.
"Wir glauben, dass echte Branchenführerschaft durch unsere Fähigkeit definiert wird, sowohl Innovation als auch Nachhaltigkeit voranzutreiben", sagte Gustavo Zecharies, EMEA-Präsident von Rockwell Automation. "Die neue Staffel von ROKStudios bringt führende Experten und innovative Ansätzeaus unserer Region und der ganzen Welt zusammen und zeigt, wie die digitale Transformation und partnerschaftliche Zusammenarbeit eine widerstandsfähigere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für die Fertigungsindustrie gestalten. Wir sind stolz darauf, unsere Kunden und Partner dabei zu unterstützen, die Komplexität des Wandels zu meistern und neue Wachstumschancen zu erschließen."
Die Serie bringt Führungskräfte, Technologie-Innovatoren und Industriepartner zusammen, um die dringendsten Herausforderungen und Chancen zu diskutieren, mit denen Hersteller heute konfrontiert sind. Von der Beschleunigung der digitalen Transformation über die Förderung der zirkulären Fertigung bis hin zur Schaffung transparenter Lieferketten liefern die Diskussionen umsetzbare Erkenntnisse für Führungskräfte, Ingenieure und Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen.
ROKStudios setzt seine Tradition fort, Vordenker vorzustellen, die die Zukunft der industriellen Führung prägen. Zu den Highlights gehören:
Um die wachsende Bedeutung von Geschäftsmöglichkeiten durch nachhaltige Initiativen zu unterstreichen, konzentrieren sich mehrere Episoden auf nachhaltige Innovationen:
Die neuen Videos, die auf der kürzlich stattgefundenenAutomation Fair von Rockwell in Chicago, USA, aufgenommen wurden, ergänzen zusammen mit anderen Videos, in denen Führungskräfte und Fachleute von Rockwell Automation zu Wort kommen, die mehr als 100 Aufzeichnungen auf dem ROKStudios-Portal.
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie bitte http://www.rockwellautomation.com .
