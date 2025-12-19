Datum der Anmeldung:
15.12.2025
Aktenzeichen:
B3-129/25
Unternehmen:
Agrofert, a.s., Prag/Tschechische Republik (Andrej Babis); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über OCI Ammonia Holding B.V., Amsterdam/NL;
Produktmärkte:
Betrieb eines Import- und Lagerterminals für Ammoniak , Vertrieb und Lagerung von Ammoniak
15.12.2025
Aktenzeichen:
B3-129/25
Unternehmen:
Agrofert, a.s., Prag/Tschechische Republik (Andrej Babis); Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über OCI Ammonia Holding B.V., Amsterdam/NL;
Produktmärkte:
Betrieb eines Import- und Lagerterminals für Ammoniak , Vertrieb und Lagerung von Ammoniak
© 2025 Bundeskartellamt