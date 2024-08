Tokio (ots/PRNewswire) -LOTTE Holdings Co., Ltd. ("LOTTE Holdings") freut sich, die Gründung eines neuen Corporate Venture Capital (CVC) für den Gesundheits- und Biopharmabereich bekannt zu geben, das in Biopharmazeutika und Modalitäten der nächsten Generation investieren soll.Die LOTTE Group arbeitet nach der Unternehmensphilosophie, "das Leben der Menschen durch die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen zu bereichern, die unsere Kunden lieben und denen sie vertrauen". Mit der Gründung von LOTTE BIOLOGICS, einer Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), expandierte die LOTTE Group im Jahr 2022 in den Gesundheits- und Biopharmaziesektor und weitete ihre Geschäftstätigkeit auf verschiedene Bereiche aus.Um ihr Engagement in den Bereichen Gesundheitswesen und Biopharmazie weiter zu verstärken, hat LOTTE Holdings ein neues CVC gegründet, das sich diesen Bereichen widmet. Ziel dieses CVC ist es, neueste Erkenntnisse zu sammeln, um den Zugang zu innovativen Technologien zu beschleunigen und Investitionen in vielversprechende Start-ups zu fördern. In dieser ersten Investitionsphase zielt das CVC auf Unternehmen in allen Phasen weltweit ab.Genichi Tamatsuka, Geschäftsführer von LOTTE Holdings, erklärte: "LOTTE Holdings hat vor kurzem ein ehrgeiziges Projekt im Gesundheitssektor gestartet und wir sind entschlossen, ein führender Akteur in der Gesundheits- und Wellnessbranche zu werden. Mit dieser Kapitalerhöhung machen wir den ersten entscheidenden Schritt zur Schaffung einer Plattform, um Innovationen zu fördern und unser künftiges Wachstum voranzutreiben."LOTTE Holdings Co., Ltd.Hauptsitz: 20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokio, Japan 160-0023Repräsentativer Direktor und Geschäftsführer: Genichi TamatsukaURL: https://lotte-hd.com/Seit seiner Gründung im Jahr 1948 hat LOTTE kontinuierlich Innovationen vorangetrieben. Heute hat LOTTE seinen Hauptsitz in Japan und Korea und ist in rund 30 Ländern weltweit tätig. Das Unternehmen agiert in einer Vielzahl von Branchen, darunter Lebensmittel, Vertrieb, Einzelhandel, Biopharma, Rechenzentren, Hotels, Unterhaltung und Bauwesen.LOTTE BIOLOGICSHauptsitz: 300 Olympic-ro, Songpa-gu Seoul, Seoul, 05551 Republik KoreaGESCHÄFTSFÜHRER: Richard Wonjik LeeURL: https://www.lottebiologics.com/en/LOTTE BIOLOGICS, gegründet im Jahr 2022 und mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, festigt seine Wettbewerbsfähigkeit auf dem CDMO-Markt. Das Unternehmen betreibt in Syracuse, New York, eine Produktionsstätte für die Herstellung von biopharmazeutischen Antikörpern und plant die Einrichtung einer One-Stop-ADC-Serviceplattform.Bis Ende 2030 plant LOTTE BIOLOGICS den Bau und Betrieb eines 360kL Bio-Campus im Songdo-Gebiet von Incheon, Südkorea.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2490320/L_v2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lotte-holdings-grundet-ein-neues-corporate-venture-capital-fur-die-bereiche-gesundheitswesen-und-biopharmazie-302232787.htmlPressekontakt:LOTTE Holdings Co. Ltd,Abteilung Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit,Youhei Kawana,Naruka Shimizu,E-Mail. pr.lottehd@lotte-hd.co.jpOriginal-Content von: LOTTE Holdings, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176056/5852967