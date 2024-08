EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

SCHOTT Pharma erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024



29.08.2024 / 07:00 CET/CEST

SCHOTT Pharma erzielt starke Ergebnisse im dritten Quartal und erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 Q3 2024 Umsatzerlöse steigen währungsbereinigt um 21 % gegenüber Vorjahr auf 268 Mio. Euro

Starke Q3 2024 währungsbereinigte EBITDA-Marge von 28,2 %

Umsatzanteil der margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) bei 53 % in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024

SCHOTT Pharma erhöht Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 auf 11 % bis 13 % (bisher 9 % bis 11 %) SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat im dritten Quartal des Geschäftsjahres 20241 ein starkes Ergebnis erzielt und den Umsatz währungsbereinigt um 21 % auf 268 Mio. Euro (Q3 2023: 221 Mio. Euro) gesteigert. Noch stärker stieg im Jahresvergleich mit 37 % das währungsbereinigte EBITDA auf 76 Mio. Euro, trotz Anlaufkosten für die Expansionsprojekte in Ungarn und Serbien. Dies führte zu einer Verbesserung der währungsbereinigten EBITDA-Marge um mehr als drei Prozentpunkte auf 28,2 % (Q3 2023: 25,1%). Aus diesem Grund erhöht SCHOTT Pharma die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024. "Unsere sehr gute Entwicklung im dritten Quartal unterstreicht, dass die Marktdynamiken intakt sind und wir mit unserer Strategie bestens positioniert sind, um davon zu profitieren. Das Ergebnis resultiert aus unserer konsequenten Umsetzung der Strategie, die auf den wichtigsten Pharmatrends basiert. Zudem konnten wir einmal mehr den Wert unserer vertrauensvollen und langjährigen Partnerschaften mit unseren Kunden unter Beweis stellen. Diese ermöglichen es uns, aktuelle Marktbedürfnisse zu verstehen und zu bedienen", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Wir haben im dritten Quartal in unseren beiden Segmenten starke Ergebnisse erzielt, was zu unserem bisher höchsten Quartalsumsatz und -EBITDA-Ergebnis geführt hat. Aufgrund der Ergebnisse der ersten neun Monate haben wir unsere Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 erhöht. Trotz des schwierigen Marktumfelds, mit dem wir alle konfrontiert sind, erwarten wir nun ein Umsatzwachstum von 11 % bis 13 %", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma.

Weitere Beschleunigung des Wachstums durch konsequente Umsetzung der Strategie Auch im dritten Quartal 2024 konzentrierte sich SCHOTT Pharma auf seine strategischen Bausteine Innovation und Expansion, um das Wachstum zu beschleunigen. Im Bereich Innovationen hat SCHOTT Pharma seine neuen 10ml ready-to-use-(RTU-)Karpulen als jüngste Ergänzung der cartriQ® -Familie eingeführt. Sie dienen der Aufbewahrung hochsensibler Biologika zur Behandlung von Krebs, Stoffwechselstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genetischen Störungen und immunologischen Erkrankungen. Diese großvolumigen Karpulen sind mit Geräten kompatibel, mit denen sich Patienten Medikamente zu Hause selbst subkutan injizieren können. In Zusammenarbeit mit Ypsomed und in Kombination mit deren On-Body-Gerät YpsoDose ist dieses fertige Endprodukt die erste vorgefüllte und direkt einsatzbereite Lösung auf dem Markt. Dadurch werden die Arbeitsschritte für Patienten deutlich reduziert. Die neuen kommerziell erhältlichen großvolumigen Karpulen für den Humangebrauch werden bereits in ersten klinischen Studien eingesetzt. Damit erweitert SCHOTT Pharma seine Produktpalette entsprechend der Markttrends zu subkutanen Injektionen sowie Homecare-Lösungen und unterstreicht seine Rolle als zuverlässiger Partner der Pharmaindustrie. Darüber hinaus hat das Unternehmen im dritten Quartal SCHOTT TOPPAC® Nest 160 eingeführt und damit einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und Effizienz getan. Durch die Erhöhung der Anzahl vorfüllbarer Polymerspritzen von 100 auf 160 Spritzen pro Nest ermöglicht SCHOTT Pharma seinen Kunden, ihre Produktionsprozesse zu verschlanken und damit Zeit und Arbeitskosten deutlich zu reduzieren. Diese verbesserte Dichte steigert nicht nur die Effizienz um bis zu 67 %, sondern senkt auch die Herstellungskosten erheblich und reduziert den CO2-Fußabdruck um 17 %, was zu einer besseren Umweltbilanz des Produkts beiträgt. Von der Reduzierung des Abfalls und den optimierten Lager- und Transportmöglichkeiten profitieren nicht nur die Kunden, sondern auch SCHOTT Pharma in seiner Produktion. Diese Innovation verdeutlicht den Wert der starken und langjährigen Kundenbeziehungen von SCHOTT Pharma. So versteht das Unternehmen die Bedürfnisse seiner Kunden und kann maßgeschneiderte Lösungen für die aktuellen Markttrends und -anforderungen anbieten. Neben diesem bedeutenden Beitrag zur Nachhaltigkeit ist ein weiteres deutliches Zeichen das Bekenntnis von SCHOTT Pharma, Verantwortung für den Klimaschutz zu übernehmen und die Anforderungen des Pariser Abkommens zu erfüllen, basierend auf einem Aktionsplan zur Emissionsreduzierung, der von der Science Based Targets Initiative (SBTi) für den gesamten SCHOTT Konzern bestätigt wurde. SCHOTT Pharma wird dieselben validierten Ziele erfüllen und transparent über seine Fortschritte berichten. Alle Expansionsprojekte von SCHOTT Pharma sind in vollem Gange. Sie unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die hohe Nachfrage, insbesondere im Segment Drug Delivery Systems (DDS), zu bedienen. In Deutschland wurden die Kapazitäten für vorfüllbare Spritzen erhöht, was den kurz- bis mittelfristigen Wachstumskurs des Unternehmens unterstützen wird. In Ungarn werden nun nach dem Start der Produktion weitere Fortschritte erzielt. So hat die Qualifizierung der Kunden für vorfüllbare Glasspritzen begonnen und die nächsten Schritte der Expansionsphase sind in Planung. In den USA sind die Planungen für eine neue Anlage für vorfüllbare Spritzen in North Carolina gestartet. Die Aufnahme des Betriebs soll mittelfristig beginnen. Der Bau der neuen Best-Cost-Produktionsstätte in Serbien ist weit fortgeschritten. Die Installation der Maschinen für die neuen Produktionslinien ist im Gange und markiert den nächsten Schritt auf dem Weg zum Produktionsstart Anfang 2025.

Beschleunigtes Umsatzwachstum durch Rekordquartal bei DDS treibt Q3-Wachstum an Haupttreiber des Umsatzwachstums von SCHOTT Pharma im dritten Quartal 2024 war die starke Entwicklung des DDS-Segments. Mit einem währungsbereinigten Anstieg von 39 % gegenüber dem Vorjahr auf 115 Mio. Euro war der Umsatz das höchste jemals in diesem Segment erzielte Quartalsergebnis. Dies ist auf die anhaltend starke Nachfrage nach vorfüllbaren Spritzen zurückzuführen. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres führten die intakten Marktdynamiken und die anhaltend hohe Nachfrage, die durch den Kapazitätsausbau gedeckt wird, zu einem weiteren Anstieg des HVS-Umsatzanteils auf 53 %, womit sich das Unternehmen dem mittelfristigen Ziel von 60 % weiter annäherte. Die Umsatzerlöse im Bereich Drug Containment Solutions (DCS) verzeichneten ein starkes Wachstum mit einem währungsbereinigten Anstieg von 11 % auf 153 Mio. Euro. Diese Entwicklung spiegelt die graduelle Erholung der Nachfrage nach Fläschchen sowie das anhaltende Wachstum in den anderen Produktkategorien wider.

Anhaltend hohe Profitabilität bei gleichzeitigen Investitionen in Expansionsprojekte SCHOTT Pharma war auch im dritten Quartal 2024 hochprofitabel und verzeichnete eine währungsbereinigte EBITDA-Marge von 28,2 % (Q3 2023: 25,1 %). Mit einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahresquartal beschleunigte sich das EBITDA-Wachstum im DDS-Segment sogar noch schneller als das bereits starke Umsatzwachstum, was insbesondere angesichts der Anlaufkosten in Ungarn bemerkenswert ist. Das EBITDA im DDS-Segment belief sich somit währungsbereinigt auf 43 Mio. Euro, was zu einer EBITDA-Marge von 36,9 % führte. Das EBITDA im DCS-Segment entwickelte sich etwa im Gleichklang mit den Umsätzen und belief sich auf 34 Mio. Euro, was zu einer EBITDA-Marge von 22,1 % führte. Das Ergebnis wurde vorübergehend durch die Unterauslastung bei den Fläschchen auf Kundenseite und durch geplante Anlaufkosten für Kapazitätsverlagerungen in Serbien beeinträchtigt. Im dritten Quartal 2024 belief sich der Gewinn des Unternehmens auf 46 Mio. Euro, was einem Wachstum von 52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die laufenden Investitionen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres lagen bei 81 Mio. Euro, wovon der größte Anteil auf Wachstumsinvestitionen entfiel. Trotz dieser Investitionen belief sich der Free-Cash-Flow in den ersten neun Monaten auf 68 Mio. Euro, was einem Anstieg von 14 Mio. Euro gegenüber dem gleichen Zeitraum des Geschäftsjahres 2023 entspricht. Die starke Cash-Generierung von SCHOTT Pharma ermöglichte es dem Unternehmen, seine Wachstumsinvestitionen selbst zu finanzieren. Ausblick Auf Basis der ersten neun Monate des Geschäftsjahres erhöht SCHOTT Pharma die Jahresprognose für das Umsatzwachstum auf 11 % bis 13 % (bisher 9 % bis 11 %), während die EBITDA-Marge etwa das Vorjahresniveau (Geschäftsjahr 2023: 26,6 %) erreichen soll, beides bei konstanten Wechselkursen. In dieser Annahme ist bereits ein saisonal schwächeres viertes Quartal aufgrund der jährlichen Sommerpause berücksichtigt. Die großen Pharmatrends, die SCHOTT Pharma mit seinen Produkten adressiert, bleiben als wichtigste Wachstumstreiber erhalten. Das Unternehmen verfolgt konsequent seine strategischen Säulen Innovation und Expansion, um auf die aktuellen Markttrends aufzubauen, zu denen GLP-1, mRNA, Homecare, ADCs, die subkutane Verabreichung von Arzneimitteln und die Transformation der Fertigarzneimittelherstellung von Pharmaunternehmen gehören. Aus diesem Grund bekräftigt SCHOTT Pharma seinen mittelfristigen Ausblick eines organischen Umsatzwachstums von über 10 % CAGR und einer EBITDA-Marge im niedrigen 30 %-Bereich bei konstanten Wechselkursen. Für weitere Nachrichten über SCHOTT Pharma besuchen Sie bitte unser Media Center .

Kennzahlen Q3 2024 (in Mio. Euro) Q3 23 Q3 24 ? Vorjahr Q3 24 (cc)2 ? Vorjahr (cc)2 Umsatzerlöse 221 254 +15 % 268 +21 % Umsatzanteil High-Value-Lösungen (in %) 47 % 55 % +8 pp EBITDA 56 74 +34 % 76 +37 % EBITDA-Marge (in %) 25,1 % 29,4 % +4,3 pp 28,2 % +3,1 pp EBIT 42 58 +38 % EBIT-Marge (in %) 19,0 % 22,9 % +3,9 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,20 0,31 +52 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 42 58 +16 Cashflow aus Investitionen 33 24 -9 Free Cash Flow 9 34 +25 Cash CAPEX insgesamt 33 24 -9

Kennzahlen 9M 2024 (in Mio. Euro) 9M 23 9M 24 ? Vorjahr 9M 24 (cc)2 ? Vorjahr (cc)2 Umsatzerlöse 670 720 +7 % 758 +13 % Umsatzanteil High-Value-Lösungen (in %) 45 % 53 % +8 pp EBITDA 187 191 +2 % 210 +12 % EBITDA-Marge (in %) 28,0 % 26.6 % -1,4 pp 27.7 % -0,3 pp EBIT 155 144 -7 % EBIT-Marge (in %) 23,1 % 20.1 % -3,0 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,78 0.77 -1 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 140 149 +9 Cashflow aus Investitionen 86 81 -5 Free Cash Flow 54 68 +14 Cash CAPEX insgesamt 87 81 -6

1Das Geschäftsjahr von SCHOTT Pharma umfasst den Zeitraum von Oktober bis September. Q3 2024 bezieht sich daher auf den Zeitraum von April 2024 bis Juni 2024. 2CC = Constant Currencies (deutsch: auf Basis konstanter Währungskurse). Webcast Andreas Reisse (CEO) und Dr. Almuth Steinkühler (CFO) werden am 29. August 2024 um 11:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des dritten Quartals 2024 sprechen. Der Audio-Webcast kann über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die begleitende Präsentation kann auch auf der IR-Website heruntergeladen werden: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/ Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Über 4.600 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 899 Mio. Euro.

Media Relations

Tel.: +49 (0) 6131 66-2422

E-Mail: lea.kaiser@schott.com Jasko Terzic, CFA

Senior Manager Investor Relations

E-Mail: ir.pharma@schott.com



