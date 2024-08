Die Ausbreitung von Mpox in Afrika und auch inzwischen über die Grenzen hinaus versetzt Ländern und Organisationen in Alarmbereitschaft. Um die Krankheit möglichst schnell in die Schranken zu weisen, wurden von verschiedenen Ländern bereits eine Million Dosen dem Kontinent zugesagt. Doch es braucht wohl mehr Mpox-Impfstoff - den von Bavarian Nordic.Angesichts der schnellen Ausbreitung der Krankheit Mpox vor allem in Zentralafrika hat die afrikanische Gesundheitsbehörde CDC Africa eine Million Impfdosen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...