Berlin Cures beruft renommierten Immunologen Professor Danny Altmann in Beratergremium



29.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Berlin, Deutschland, 29. August 2024 - Berlin Cures, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase II für ein Medikament gegen Long COVID, hat heute die Berufung von Professor Danny Altmann in sein Beratergremium bekanntgegeben. Altmann, renommierter Immunologe am Imperial College London, wird wertvolle Expertise in die Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens einbringen, die sich auf Autoimmunerkrankungen wie unter anderem Long COVID konzentriert. Das Gremium berät Berlin Cures zu Branchenentwicklungen und neuen Wachstumspotenzialen und wird den erfolgreichen Markteintritt neuer Therapien vorantreiben.



"Wir freuen uns sehr, Professor Altmann in unserem Beratergremium willkommen zu heißen", sagte Oliver von Stein, CEO von Berlin Cures. "Seine umfangreiche Erfahrung und seine angesehene Forschungsarbeit im Bereich der Immunologie, insbesondere in Bezug auf die Langzeitfolgen von SARS-CoV-2-Infektionen, machen ihn zur idealen Ergänzung des Gremiums. Ich bin überzeugt, dass seine Perspektive von großem Mehrwert für unsere Bestrebungen sein wird, wirksame Behandlungen für Long COVID und andere mit funktionalen Autoantikörpern zusammenhängende Erkrankungen auf den Markt zu bringen."



Danny Altmann ist Professor für Immunologie am Imperial College London, wo er ein Labor auf dem Campus des Hammersmith Hospital leitet. Während der COVID-19-Pandemie war Altmann als wissenschaftlicher Berater für verschiedene politische Entscheidungsträger und Organisationen tätig, darunter die Wissenschaftsausschüsse des House of Commons und des House of Lords, die EU, das schottische Parlament, die Weltgesundheitsorganisation und viele weitere. Derzeit leitet er ein Forschungsprojekt zu langfristigen immunologischen Auswirkungen von SARS-CoV-2-Infektionen. Zudem ist er Treuhänder der britischen Organisation Long COVID Support und Co-Autor des Penguin Long COVID Handbuchs.



Berlin Cures, ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Neutralisierung funktioneller Autoantikörper spezialisiert hat, führt derzeit eine klinische Studie der Phase II mit seinem Wirkstoffkandidaten BC 007 (Rovunaptabin) bei Patienten mit Long COVID durch. Erste Ergebnisse werden im vierten Quartal 2024 erwartet. Das Unternehmen hat bereits eine Phase-IIa-Studie mit BC 007 bei Herzinsuffizienz abgeschlossen, die eine langfristige Neutralisierung der funktionellen Autoantikörper nach einer einmaligen Gabe zeigen konnte.



Berlin Cures ist derzeit aktiv auf der Suche nach Finanzierungspartnern, um eine mögliche Phase-III-Studie baldmöglichst nach einem positiven Ergebnis der Phase II zu realisieren. Eine erfolgreiche Phase-III-Studie stellt die Voraussetzung für eine Marktzulassung von BC 007 dar.



Kurzbiografien von Danny Altmann und weiteren Mitgliedern des Beratergremiums finden Sie hier .





Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische Ergebnisse vor. In einer kürzlich abgeschlossenen Phase-IIa-Studie bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz konnte BC 007 eine langfristige Neutralisierung der Autoantikörper nach einer einzelnen Dosis erzielen. Darüber hinaus konnte bei den mit BC 007 behandelten Herzpatienten eine signifikante Verbesserung der Herzfunktion gezeigt werden. Das Potenzial von BC 007 als wirksame Therapie gegen Long COVID wurde erkannt, als Seren von Long-COVID-Patienten positiv auf fAAKs getestet wurden, was durch klinische Beobachtungen in vier Fallstudien gestützt wurde. Indem Berlin Cures mit dieser einzigartigen Biotechnologie die Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten bekämpft, leistet das Unternehmen Pionierarbeit, um dieses schwerwiegende Gesundheitsproblem grundlegend zu adressieren.



Berlin Cures führt derzeit eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID, einem akuten und eskalierenden globalen Gesundheitsproblem, durch, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit zu erhalten. Erste Ergebnisse werden in Q4 2024 erwartet.



Kontakt:

FGS Global

E-Mail: berlincures-eu@fgsglobal.com









