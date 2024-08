NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 130 auf 155 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Chipkonzern habe sehr ordentlich abgeschnitten und mit rekordhohen Datenzentren-Erlösen die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal sei sehr gut. Nvidia erfülle weiterhin die hohen Erwartungen. Als Haar in der Suppe sieht der Experte lediglich den Bruttomargenausblick auf das Schlussquartal./gl/ck



