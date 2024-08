The following instruments on XETRA do have their last trading day on 29.08.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 29.08.2024



ISIN Name

XS2049154078 ING GROEP 19/25 MTN FLR

US87031CAG87 SVENSK EXPOR 22/24 MTN

DE000LB2BPE7 LBBW FZA 22/24

XS2115053626 MINMT BF BVI 20/UND FLR

CH0247902916 WELLS FARGO 14/24 MTN

XS1104029290 CHARMING LI.IN. 14/24 MTN

XS1105268228 LINK FIN.(KY) 09 14/24

XS1083844503 BULGARIEN 14/24

CH0353428060 ENEL FIN.INTL 17/24 MTN

LU0263138561 DEKA-COMMODITIES TF A INVESTMENT

