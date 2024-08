Marktschorgast / Düsseldorf (ots) -FRANKIA PLATIN feierte mit der Edition Pure während der CMT 2024 in Stuttgart Premiere - nun ist der "Shortcut" unter den Luxuslinern erstmals auch auf dem Caravan Salon in Düsseldorf live zu sehen. Der edle Integrierte ist ideal für anspruchsvolle Reisende, die die besonderen Annehmlichkeiten eines FRANKIA PLATIN auch auf einer kompakten Länge von unter 8 Metern genießen wollen. Ob starke Mercedes-Benz-Basis, besondere Autarkie oder Upperclass-Wohnkomfort - auch die Edition Pure setzt auf Unabhängigkeit. Doch sie macht auch flexibel: Denn viele Besonderheiten können optional hinzugenommen werden - was wiederum preislich den Einstieg in das Luxussegment FRANKIA PLATIN noch attraktiver macht.https://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-platin/newsaktuell-csd24Edition PLATIN Pure - der "Shortcut" unter den Luxuslinern bringt Flexibilität"Mit der Edition Pure gehen wir einen weiteren Schritt, um auch unser Luxussegment für neue Zielgruppen zu öffnen", so Managing Director Konstantin Döhler. "Denn die kompakte Länge in Kombination mit einem vergleichsweise niedrigen Grundpreis und der Möglichkeit, Sonderausstattungen je nach Bedarf individuell zu buchen, machen den Pure besonders attraktiv." Typisch FRANKIA: Pure zeigt sich auch im Style individuell. Das Innendesign ist zeitlos: Visby White (ein helles Holz mit dezenter Maserung) oder Noce Bianco (eine dunklere Variante) werden kombiniert mit einer exklusiven Leder-Microfaser-Polsterung. Details wie die Logo-Stickerei und das Lederlenkrad runden das geschmackvolle Interieur ab. Auch das Außendesign wird durch Akzente veredelt.FRANKIA PLATIN Pure I 7400 GD / PLUS- 5,5-Tonner auf starker Mercedes-Benz-Basis (190 PS und 9-Gang-Automatik)- zwei Grundrisse: mit Längsbetten als FRANKIA PLATIN Pure I 7400 GD, Grundpreis ab 166.900 Euro, mit Rundsitzgruppe als FRANKIA PLATIN Pure I 7400 PLUS, Grundpreis ab 169.900 EuroSerienmäßiges Autarkie-Paket- 1 x 300-Ah-LiFePo-Batterie - zusätzlich beheizt für angenehmeren Winter-Komfort- 3 x Solaranlage 100 W mit Solarfernanzeige- Wechselrichter MT 1700-Si-N/Sinus und CAC Computer-Automatik-Lader- Power-Lade-Booster - Hybrid-Steuerelektronik- Thermo Guard Plus mit 11 Jahren GarantieWeitere Besonderheiten und Highlights- Flexibel bleiben: Selbst entscheiden, welche zusätzliche Luxus-Ausstattung wichtig ist - der Einstieg in das Luxussegment FRANKIA PLATIN wird so preislich noch attraktiver- besonderes Außendesign und exklusive Leder-Microfaser-Polsterung- durchgängig stufenloser Doppelboden, Innenraum mit 2,03 m Höhe, Garage mit 1,24 m Höhe- in Serie: ausziehbarer 32-Zoll-TV - bei Nichtnutzung clever verdeckt- MBUX inkl. Rückfahrkamera und 32" TV- Duo-Control inkl. Gasfilter, Alufelgen und Spurverbreiterung u. v. m. in Seriehttps://www.frankia.com/wohnmobile-und-reisemobile/frankia-platin/newsaktuell-csd24Caravan Salon Düsseldorf: FRANKIA und die Groupe Pilote in Halle 17Neben dem FRANKIA PLATIN Pure gibt es während des Caravan Salon Düsseldorf natürlich noch viel mehr von FRANKIA und der gesamten Groupe Pilote in Halle 17 zu sehen. Vom 30. August bis 8. September werden in hier neben den 19 Topsellern und Neuheiten von FRANKIA sowie 11 Modellen des Microliners Yucon auch die neusten Wohnmobile von Pilote, Le Voyageur und Joa Camp live zu sehen sein.www.frankia.comPressekontakt:Frankia-GP GmbH | Stefanie Leupold | Bernecker Straße 12 | D-95509Marktschorgast | Tel. +49 (0) 92 27 - 738-0 | E-Mail:medien@frankia.de| www.frankia.comGMK GmbH & Co. KG | Katrin Teichmann | Kanzleistraße 3 | D-95444Bayreuth | Tel. +49 (0) 921 - 76440-20 | E-Mail: teichmann@gmk.de |www.gmk.deOriginal-Content von: FRANKIA-GP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131908/5852991