The following instruments on XETRA do have their first trading 29.08.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.08.2024Aktien1 SE0001838038 New Nordic Healthbrands AB2 VGG6529J2092 GDEV Inc.3 DE000A40ESG2 Medigene AG4 FR001400RF99 NetMedia Group S.A.Anleihen1 XS2894232227 SpareBank 1 Boligkreditt AS2 XS2893180039 Banco de Credito Social Cooperativo S.A.3 XS2892988275 Deutsche Lufthansa AG4 XS2833391498 Diageo Finance PLC5 XS2833394161 Diageo Finance PLC6 XS2894862080 Repsol Europe Finance S.a.r.l.7 FR001400SCZ4 Schneider Electric SE8 FR001400SCU5 Bpifrance SACA9 XS2833390920 Diageo Finance PLC10 XS2892967782 Ford Motor Credit Co. LLC11 XS2891741923 ING Groep N.V.12 XS2891742731 ING Groep N.V.13 XS2894931588 National Grid North America Inc.14 XS2894910665 National Grid North America Inc.15 DE000NLB45M3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-16 DE000NLB45K7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-17 DE000NLB45J9 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-18 DE000NLB45H3 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-19 DE000NLB45G5 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-20 DE000NLB45F7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-21 CH1353015048 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft22 XS2889374356 Caterpillar Financial Services Corp.23 XS2893858352 Raiffeisen Bank International AG24 FR001400SCY7 Schneider Electric SE25 XS2892988192 Deutsche Lufthansa AG26 DE000HLB59P9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale27 DE000HLB59H6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale28 DE000HLB59D5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale29 DE000HLB59C7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000A383QT6 Thüringen, Freistaat