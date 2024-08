EQS-News: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Delivery Hero gibt überzeugende Ergebnisse für Q2 und H1 2024 bekannt



29.08.2024 / 08:24 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Delivery Hero gibt überzeugende Ergebnisse für Q2 und H1 2024 bekannt Weltweites GMV-Wachstum von 7% 1 in Q2 ggü. Vj., außerhalb Asiens lag die Wachstumsrate des GMV im zweiten Quartal bei 23% 1 im Jahresvergleich

in Q2 ggü. Vj., außerhalb Asiens lag die Wachstumsrate des GMV im zweiten Quartal bei 23% im Jahresvergleich Gesamtes Umsatzwachstum im Segment in Q2 bei 20% 1 im Jahresvergleich

im Jahresvergleich Bereinigtes EBITDA von 240 Mio. EUR und FCF 2 -Break-even im ersten Halbjahr 2024, weitere FCF-Generierung im zweiten Halbjahr 2024 erwartet

-Break-even im ersten Halbjahr 2024, weitere FCF-Generierung im zweiten Halbjahr 2024 erwartet Das Unternehmen bestätigt den positiven Ausblick für das Geschäftsjahr 2024

Delivery Hero bereitet die Börsennotierung seines talabat-Geschäfts für das vierte Quartal 2024 vor

Berlin, 29. April 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero", die "Gesellschaft" oder die "Gruppe"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 und das erste Halbjahr vorgelegt. Mit diesen Ergebnissen unterstreicht das Unternehmen eindrucksvoll sein erfolgreiches Streben nach globalem, profitablem Wachstum. Im ersten Halbjahr 2024 erzielte Delivery Hero ein bereinigtes EBITDA von 240 Mio. EUR, was einem beeindruckenden Anstieg von 231 Mio. EUR gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 entspricht, und erreichte den Break-even beim Free Cash Flow2 (FCF). Für das zweite Halbjahr 2024 erwartet das Unternehmen eine weitere positive Entwicklung beim FCF. Das Unternehmen meldet ein positives Wachstum des Bruttowarenwertes (GMV) von 7%1 für das komplette Quartal, was hauptsächlich durch ein Wachstum bei den Bestellungen zurückzuführen ist. Dabei stieg das GMV-Wachstum außerhalb Asiens im zweiten Quartal 2024 um 23%1 gegenüber dem Vorjahr (ggü. Vj.) an. Delivery Hero schloss das Quartal im Juni mit einem GMV-Wachstum von 10%1 ggü. Vj. ab, wobei das Wachstum aus nahezu allen Segmenten kam. Die Expansion des AdTech-Geschäfts, des Dmart-Geschäfts, der Service- und Abonnementgebühren sowie der kontinuierlich steigende Anteil an eigenen Lieferungen ("own delivery", OD) trugen weiterhin zu einem zweistelligen Wachstum der Segmentumsätze bei, die im zweiten Quartal 2024 um 20%1 ggü. Vj. zunahmen. Die Bruttomarge des Plattformgeschäfts blieb im zweiten Quartal 2024 stabil bei 7,6%, wobei für das zweite Halbjahr 2024 eine Margenausweitung erwartet wird. Im Segment der Integrated Verticals hat sich die Bruttomarge von Quartal zu Quartal nahezu verdoppelt und liegt nun bei 4%. Darüber hinaus rechnet die Gruppe im zweiten Halbjahr 2024 mit einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA im gesamten Segment der Integrated Verticals und strebt an, bis Dezember dieses Jahres den Break-even zu erreichen. Niklas Östberg, CEO und Mitgründer von Delivery Hero, sagte: "Wir haben ein weiteres starkes Quartal mit entsprechendem Wachstum geliefert. Zusammen mit verbesserter Profitabilität ist dies ein Beweis für unseren unermüdlichen Fokus auf Kundenerfahrung, operative Effizienz und unsere Führungsposition in unserer Kategorie. Wir haben das Quartal sehr erfolgreich abgeschlossen und erwarten im zweiten Halbjahr 2024 weiteres Wachstum sowie eine deutliche Steigerung der Profitabilität." Starke Leistung des Plattformgeschäfts in allen Regionen In der MENA-Region erreichte das Plattformgeschäft der Gruppe eine ausgezeichnete GMV-Entwicklung von 28%1 im Jahresvergleich, getrieben durch kontinuierliche Verbesserungen des Ökosystems und der Kundenerfahrung. In Europa verzeichnete das Unternehmen ein zweistelliges Wachstum des Bestellvolumens, was im zweiten Quartal 2024 zu einer erstklassigen GMV-Entwicklung von 19%1 ggü. Vj. im Vergleich zu europäischen Wettbewerbern führte. In Asien wuchs der Umsatz des Plattformgeschäfts um 9%1 ggü. Vj., dank des fortgesetzten Ausbaus des eigenen Liefernetzwerks und eines wachsenden Werbegeschäfts. Trotz des steigenden Wettbewerbs in Südkorea führten verschiedene Initiativen im zweiten Quartal 2024 zu einer starken Erholung des Bestellvolumens in den letzten Monaten. Das Plattformgeschäft in Amerika erreichte im Juni den Break-even beim bereinigten EBITDA. Marie-Anne Popp, Interim CFO von Delivery Hero, sagte: "Wir haben unser Ziel erreicht, starke Finanzergebnisse im Einklang mit unserer Prognose für 2024 zu liefern. Unser gesundes Umsatzwachstum setzte sich auch im zweiten Quartal 2024 fort, und nach einer Steigerungdes bereinigten EBITDA um 231 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr haben wir im ersten Halbjahr 2024 den Free Cash Flow Break-even erreicht. Diese Zahlen spiegeln die Effektivität unserer Geschäftsstrategie wider, profitables Wachstum, Cash-Generierung und eine disziplinierte Kapitalallokation voranzutreiben." Positive Cash-Entwicklung im ersten Halbjahr 2024 Delivery Hero verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 eine stabile Cash-Entwicklung, kombiniert mit einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil der Schulden. Nach der erfolgreichen Refinanzierungstransaktion im ersten Halbjahr, die die Kapitalstruktur des Unternehmens weiter optimierte und das Fälligkeitsprofil der Schulden verbesserte, verfügt Delivery Hero zum Ende des ersten Halbjahres 2024 über eine starke Liquiditätsposition mit 1,8 Mrd. Euro in bar und Baräquivalenten. Dies umfasst auch Mittelzuflüsse aus dem Verkauf von Minderheitsbeteiligungen und Erlösen aus Kapitalerhöhungen im Rahmen des Verkaufs des Taiwan -Geschäftes. Ein Teil dieser Erlöse in Höhe von 88 Mio. Euro wurde im ersten Halbjahr 2024 für den Rückkauf von Wandelanleihen am offenen Markt verwendet. Delivery Hero bereitet Börsengang des talabat-Geschäfts im vierten Quartal 2024 vor Delivery Hero gab heute die Vorbereitungen für einen Börsengang am Dubai Financial Market von talabat, dem Lebensmittel-Lieferdienst mit Quick-Commerce-Geschäft, das Länder im Nahen Osten und Nordafrika abdeckt, für das vierte Quartal 2024 bekannt. Weitere Details sind in der Ad-hoc-Mitteilung zu finden . Delivery Hero - Prognose Geschäftsjahr 2024 Bruttowarenwert (GMV) 7-9% YoY1 Gesamtumsatz der Segmente 18-21% YOY1 Bereinigtes EBITDA EUR 725-775 Mio. Free Cash Flow Positiv

Delivery Hero - wesentliche Leistungsindikatoren Q2 20243 Q2 2023 Q2 2024 EUR

Mio. EUR

Mio. GMV-Konzern 11.083,8 11.898,0 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 7,4% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 2,9% 7,3% Asia 6.181,1 5.691,3 MENA 2.315,0 3.169,1 Europe 1.836,9 2.177,1 Americas 750,8 860,6 Integrated Verticals 542,2 681,1 Gesamtumsatz der Segmente 2.581,4 3.091,9 %YoY Wachstum (KW, exkl. Effekten aus Hyperinflation) 19,8% %YoY Wachstum (BW, inkl. Effekten aus Hyperinflation) 11,0% 19,8% Asia 907,3 966,7 MENA 640,6 874,7 Europe 378,0 458,2 Americas 195,8 223,4 Integrated Verticals 515,7 653,9 Konzerninterne Verrechnungen4 (56,0) (85,0) H1 2023 H1 2024 EUR

million EUR

million Ber. EBITDA 9,2 240,5 Ber. EBITDA margin % (GMV) 0,0% 1,0%

Anmerkungen: Alle in dieser Mitteilung genannten Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Informationen. 1 GMV-Wachstum und Wachstum des Gesamtumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen und ohne Berücksichtigung der Rechnungslegung in Hochinflationsländern. 2 Der Free Cash Flow wird berechnet als Cash Flow aus dem operativen Geschäft (Veränderungen im Working Capital berücksichtigen keine Forderungen gegenüber Zahlungsdienstleistern und Restaurantverbindlichkeiten) abzüglich Investitionsausgaben und Zahlung von Leasingverbindlichkeiten. Der Free Cash Flow schließt Zinserträge und -aufwendungen aus. 3 Auf Konzernebene sowie in den Segmenten Europe, MENA, Americas und Integrated Verticals werden die Umsätze und der Bruttowarenwert (GMV) sowie die jeweiligen Wachstumsraten durch die Aktivitäten in Argentinien, Ghana, Libanon, und/oder der Türkei beeinflusst, die sich gemäß IAS 29 als Hochinflationsländer qualifizieren. BW = Berichtswährung / KW = Konstanter Wechselkurs. 4 Die Differenz zwischen dem Gesamtumsatz der Segmente und der Summe der Segmentumsätze ergibt sich hauptsächlich aus der konzerninternen Verrechnung von Dienstleistungen, die von den Plattform-Geschäftsbereichen an die Integrated Verticals-Geschäftsbereiche verrechnet werden. ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com . PRESSEKONTAKT Unternehmens- und Finanzkommunikation press@deliveryhero.com INVESTOR RELATIONS KONTAKT Christoph Bast Leiter der Abteilung Investor Relations ir@deliveryhero.com HAFTUNGSAUSSCHLUSS Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Wir übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



29.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com