Nach Darstellung von SMC-Research hat Daldrup und Söhne das EBIT im ersten Halbjahr nach vorläufigen Berechnungen von 1,4 auf rund 3 Mio. Euro mehr als verdoppelt und im Anschluss die Jahresprognose für die Gesamtleistung und die EBIT-Marge angehoben. SMC-Analyst Holger Steffen sieht auch für die Zeit danach gute Wachstumschancen und hat sein Kursziel von 10,50 auf 11,20 Euro angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent biete.

Die Geschäfte von Daldrup & Söhne haben sich im ersten Halbjahr laut SMC-Research sehr gut entwickelt, so dass sich das EBIT binnen Jahresfrist von 1,4 auf rund 3 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe. Das Unternehmen habe daraufhin die Jahresprognose angehoben und erwarte nun eine Gesamtleistung von 50 Mio. Euro (bislang: 47 Mio. Euro) und eine EBIT-Marge zwischen 7 und 9 Prozent (bislang: 5 bis 7 Prozent).

Bei einer Gesamtleistung in der jetzt anvisierten Höhe wäre die Prognose schon mit einem EBIT von 0,5 bis 1,5 Mio. Euro im zweiten Halbjahr erfüllbar, was nach Aussage des Unternehmens auf gewisse Unsicherheiten bezüglich der Erteilung von Genehmigungen und den Startzeitpunkt von Projekten zurückzuführen sei. Bei einem positiven Projektverlauf in den nächsten Monaten sei auch ein Übertreffen der neuen Ziele durchaus möglich.

Auch die Perspektiven für die Zeit ab 2025 seien aussichtsreich. Die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze entfalte inzwischen immer stärker ihre Wirkung und sorge nach Aussage des Managements für einen regelrechten "Run auf Projekte". Das gewichtete Volumen von Aufträgen im Verhandlungsstadium sei inzwischen auf fast 300 Mio. Euro angewachsen und das Unternehmen rechne mit Zuschlägen bei weiteren Großprojekten in den nächsten Monaten.

Die Analysten haben ihre Schätzungen für die Geschäftsentwicklung infolgedessen angehoben, womit sich ihr Kursziel von bislang 10,50 auf 11,20 Euro erhöht habe. An der Börse sei die Verbesserung der Geschäftsentwicklung und der Aussichten bislang nur unzureichend gewürdigt worden. Die Analysten sehen jetzt ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent für die Aktie und bekräftigen ihre Einstufung mit "Buy".

