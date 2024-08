Vonovia blickt wieder optimistischer in die Zukunft. Konzernchef Rolf Buch will wieder mehr neue Wohnungen bauen - unter einer Bedingung. Die Aktie des Wohnungsriesen nimmt sich derweil wieder eine Auszeit. Ist der schöne neue Schwung damit schon wieder verpufft?Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia will wieder deutlich mehr bauen. In den kommenden Jahren sollen weit mehr als die zuletzt nur rund 3.000 neuen Wohnungen pro Jahr geschaffen werden."Das Bauen gehört zu unseren Aufgaben als Deutschlands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...