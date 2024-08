DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf kaum verändert - Inflation im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.21 Uhr 4 Ticks niedriger bei 133,96 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 134,01 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 134,04, das -tief bei 133,92 Prozent. Umgesetzt wurden 14.198 Kontrakte. Das Topthema am Donnerstag ist die deutsche Inflationsrate, die am frühen Nachmittag veröffentlicht wird. Sie soll im August auf 2,1 von 2,3 Prozent gesunken sein und damit am Ziel der EZB stehen.

Die Volatilität im Bund-Future ist nun sehr niedrig. Widerstände sieht die Helaba bei 134,49 und 134,70, Unterstützungen bei 133,66, 133,21 und 132,93.

August 29, 2024 02:22 ET (06:22 GMT)

