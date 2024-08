DJ IPO/Delivery Hero will Tochter Talabat im 4Q an Börse Dubai bringen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Lieferkonzern Delivery Hero will seine Tochter Talabat noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse bringen. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, ist der Börsengang für das vierte Quartal angepeilt. Die Tochter Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika das Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero.

Vorgesehen ist eine Notierung am Dubai Financial Market.

Erfolgen soll eine Börsennotierung durch den Verkauf bestehender Aktien durch Delivery Hero, der Berliner Konzern will auch nach dem IPO eine Mehrheitsbeteiligung an der lokalen börsenfähigen Gesellschaft behalten.

Die Durchführung eines Börsengangs ist noch abhängig von den Marktbedingungen, der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Behörde für Wertpapiere und Warenhandel der VAE (Securities and Commodities Authority) sowie weiteren Entscheidungen des Vorstands und des Aufsichtsrats von Delivery Hero.

August 29, 2024 02:28 ET (06:28 GMT)

