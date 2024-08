Bern (ots) -Die Atupri Gesundheitsversicherung AG erweitert das Produktangebot mit Atupri Intense. Die ambulante Zusatzversicherung zeichnet sich durch lückenlose Gesundheitsleistungen und Partnerschaften mit innovativen digitalen Gesundheitsanbietern aus. Mit einer fixen Prämie ab dem 30. Lebensjahr garantiert Atupri Intense den Versicherten optimalen Schutz, der auch im Alter bezahlbar ist.Atupri Intense integriert digitale Gesundheitsdienste diverser Premiumpartner und macht das Gesundbleiben noch einfacher. Mit Angeboten wie Blut- und Schlafanalysen, Mental Health Checks und vielem mehr ermöglicht Atupri Intense einen einfachen und schnellen Zugang zu Gesundheitsuntersuchungen und -therapien - meist bequem von zu Hause aus und ohne kostspielige Arztbesuche. Mit Atupri Intense profitieren die Versicherten auch von einer Kostenbeteiligung an Fitnessabonnements, Online-Trainings und Mitgliedschaften in Sportvereinen. Zudem begleitet Atupri Intense bei der individuellen Familienplanung und beteiligt sich sowohl an gynäkologischen Untersuchungen als auch Verhütungsmitteln und Vasektomien.Zusätzlich unterstützt Atupri Intense die Versicherten, psychisch gesund zu bleiben. Durch die Partnerschaft mit der digitalen Plattform Aepsy erhalten Kundinnen und Kunden einen schnellen und einfachen Zugang zu Online-Psychotherapie, ohne administrative Hürden oder lange Wartezeiten. Diese Kooperation verdeutlicht, dass Atupri sich dafür einsetzt, therapeutische Behandlungen leichter zugänglich zu machen und das Bewusstsein für psychische Gesundheit zu stärken.Einzigartig an Atupri Intense ist der fixe Preis für alle Versicherten ab dem 30. Lebensjahr. Dadurch ist Atupri Intense eine attraktive Option für alle Personen, die eine hohe Versicherungsdeckung wünschen, die auch im Alter bezahlbar ist.Versicherte Leistungen (pro Jahr):- Lücken der Grundversicherung: 100 % (unbegrenzt)- Gesundheitsförderung: 75 % bis CHF 500.-- Vorsorgeuntersuchungen: 75 % bis CHF 500.-- Gut sehen: 75 % bis CHF 350.-- Augenlasern: 75 % bis CHF 1'500.-- Alternativmedizin: 50 % bis CHF 3'000.-- Therapien und Eingriffe: 75 % bis zu CHF 2'000.-- Familie und Verhütung: 75 % bis zu CHF 1'000.-Weitere Informationen zur ambulanten Zusatzversicherung Atupri Intense (https://atupri.ch/de/versicherungen/zusatzversicherungen/intense).Über Atupri - seit 1910 den Menschen und ihrer Gesundheit verpflichtetAtupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer und zählt rund 180'000 Versicherte. Atupri bietet individuelle und flexible Lösungen in den Bereichen Kranken- und Unfallversicherung für Private an. Kundinnen und Kunden profitieren neben dem klassischen Kundenportal und der App von einer Reihe weiterer innovativer Dienstleistungen. Dazu gehören die Bezahlung mit Kryptowährungen, ein Tarmed-Rechnungsübersetzer sowie der Zugang zu digitalen Events, basierend auf einem breiten Gesundheitsverständnis im Bereich physischer Aktivität, Ernährung und mentaler Fitness. Am Hauptsitz in Bern und in den regionalen Service- und Leistungscentern in Freiburg, Lausanne, Luzern und Zürich beschäftigt Atupri rund 280 Mitarbeitende. Das Prämienvolumen beträgt über CHF 700 Mio.Pressekontakt:Atupri Gesundheitsversicherung AGTom WyssLeiter Unternehmens- und MarketingkommunikationZieglerstrasse 293001 Bern+41 31 555 08 98thomas.wyss@atupri.chhttps://atupri.ch/deOriginal-Content von: Atupri, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100008642/100922453