HRK LUNIS AG- Starkes Geschäftsergebnis im 1. Halbjahr 2024 -verwaltetes Vermögen steigt auf ca. 6,4 Mrd. Euro Höhe des verwalteten Vermögens nun bei ca. 6,4 Milliarden Euro

Deutlich höhere Erträge führen zu einer erheblich gesteigerten Profitabilität

Führende Position als bankenunabhängiger Vermögensverwalter ausgebaut

Weiteres anorganisches Wachstum geplant

Anzahl Mitarbeitende steigt auf 99

Beeindruckende Entwicklung der Tochtergesellschaft WERTIQ Family Office

Fortschritte entlang aller strategischen Wachstumsprioritäten Frankfurt, 29. August 2024 - HRK LUNIS wächst im ersten Halbjahr 2024 weiter und geht weiterhin von einem insgesamt sehr guten Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr 2024 aus. Das verwaltete Vermögen konnte im ersten Halbjahr aufgrund steigender Märkte und einer sehr positiven Entwicklung bei der Gewinnung von Neukunden deutlich gesteigert werden. Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS sagte: "Wir freuen uns sehr über ein ausgeprägt erfolgreiches erstes Halbjahr 2024. Wir haben unsere eigenen Wachstumserwartungen von 6 Mrd. Euro an verwalteten Vermögenswerten für das Gesamtjahr 2024 schneller erreicht als geplant und bereits deutlich übertroffen. Für das Gesamtjahr gehen wir von einem weiter positiven Geschäftsverlauf aus." Artur J. Montanhas, Vorstandsmitglied der HRK LUNIS ergänzt: "Wir wachsen vor allem im Neukundengeschäft, da die Nachfrage nach bankenunabhängiger Beratung weiter zunimmt. Im ersten Halbjahr 2024 konnten wir auch aufgrund der positiven Wahrnehmung der HRK LUNIS am Markt die Zahl der Mitarbeitenden deutlich erhöhen. Auch für die Zukunft sind weitere Neueinstellungen geplant, sodass wir bereits weitere Positionen ausschreiben konnten und diese hoffentlich in naher Zukunft besetzen werden können. Sehr erfreulich ist die Vielzahl der Bewerbungen aus dem Private Banking Segment der Privatbanken". Die Übernahme der ProVidens Vermögensmanagement GmbH, welche im April 2024 publiziert wurde, ist formaljuristisch vollzogen worden. Damit tritt die frühere ProVidens Vermögensmanagement GmbH ab 1. September 2024 unter dem Namen HRK LUNIS auf. Auf das zweite Halbjahr 2024 blickt die HRK LUNIS AG voller Zuversicht. Neben Investitionen in die Digitalisierung von Arbeitsprozessen, dem Ausbau der Produkt- und Servicepalette, der Erweiterung des bestehenden Kundenstamms, sowie der Vergrößerung der Mitarbeiterbasis, möchte man durch potenzielle Zukäufe weiter wachsen. "In der Vermögensverwaltungsbranche wird es in den nächsten Jahren zu einer deutlichen Konsolidierung kommen müssen. Die Kosten und der operative Aufwand nehmen weiter zu, sodass vor allem kleinere Vermögensverwalter mit den regulatorischen Anforderungen an ihre Grenzen stoßen. Wir haben als HRK LUNIS nach der Fusion mit der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH in 2023 und der Übernahme der ProVidens Vermögensmanagement GmbH in 2024 bewiesen, dass wir konsolidieren und integrieren können. Von den Synergieeffekten profitieren alle Kundinnen und Kunden sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so der Vorstandsvorsitzende der HRK LUNIS Andreas Brandt. Über die HRK LUNIS AG Die HRK LUNIS AG zählt mit einem verwalteten Vermögen von ca. 6,4 Milliarden Euro zu den größten unabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. 99 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die Belange anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer und deren Familien. Im institutionellen Bereich bzw. Fondsmanagement wird die Verantwortung für die Gelder von Firmen, Stiftungen, Verbänden und Pensionskassen übernommen. Von den Mitbewerbern grenzt sich die HRK LUNIS AG vor allem durch das hauseigene Investment Office mit ausgebildeten Analysten und Fondsmanagern ab. Die seit über 20 Jahren gewachsene Fachkompetenz im Bereich Private Equity ist ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ GmbH. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS AG bietet Kundinnen und Kunden einen individuellen Mehrwert, der über das rein Finanzielle hinausgeht. Die Schwerpunkte liegen bei der strategischen Vermögensplanung, dem Gesamtvermögenscontrolling und der digitalen Finanzbuchhaltung sowie der Vorsorge- und Generationenplanung und dem Stiftungswesen. Hauseigene Immobilienexperten stehen bei Themen wie Immobilienerwerb oder -verkauf zur Seite. Das Münchener Unternehmen schreibt zudem mittels Beauty Contest private, institutionelle und nachhaltige Vermögensverwaltungsmandate aus. Kontakt HRK LUNIS AG Anika Perlewitz Public Relations Telefon +49 (0) 69 6677 3835 12 Mobil +49 (0) 174 142 6243 Joachim Spiering Corporate Communications Telefon +49 (0) 89 216686 56 Mobil +49 (0) 171 337 9851 Zusatzmaterial zur Meldung:



