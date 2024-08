Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 2. September 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Armband mit Almandinen, eine Bronze von Rudolf Kaesbach, Miniatur-Marktstände mit Figuren, ein Buch mit Kupferstichen und eine Bonboniere.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 3. September 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Keramikfigur von Goldscheider, einen "Betty Boop"-Druck, einen Ring, einen Armreif, zehn Spielzeugautos, eine Brosche und eine Bowle mit Teller.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 4. September 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Ölgemälde, einen Ring mit Diamanttropfen, ein Dunhill-Feuerzeug, eine Keramikvase, einen Armreif, eine Brosche und Blechspielzeug von Schuco.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 5. September 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Keramik-Plastik von Else Bach, einen Reisekoffer, eine Brosche, ein Tafelgemälde mit Boudoir-Spiegel, einen "Toi et Moi"-Ring und eine Tischuhr.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 6. September 2024, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Kleiderclip aus Platin, ein Rückenklavier, eine Deckelterrine, eine Kabänes-Werbetheke, einen Ring und ein Polyptychon von Valentin Rusin.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5853036