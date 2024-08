© Foto: © Copyright 2024 Salesforce, inc



Salesforce schlägt mit seinen Earnings die Erwartungen der Analysten und hebt zudem die Prognose an. Ist das die Wende für die in diesem Jahr enttäuschende Performance der Aktie? Nachbörslich geht es aufwärts!CRM-Marktführer Salesforce hat am Mittwochabend seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und damit die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Salesforce konnte seine Umsätze im zweiten Quartal um 8 Prozent auf 9,33 Milliarden US-Dollar steigern. Dies ist das erste Mal in der 20-jährigen Geschichte des Unternehmens seit Börsennotierung, dass das Umsatzwachstum einstellig blieb. Der bereinigte Gewinn pro Aktie übertraf mit 2,56 US-Dollar die Analystenschätzungen …