Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Smart-Cleaning-Marke kündigt spektakuläre Sonderaktion zum Jubiläum mit bis zu 36% Rabatt auf die Flaggschiff-Saugroboter von Roborock anRoborock, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Haushaltsrobotern, feiert 10-jähriges Jubiläum und blickt auf ein Jahrzehnt voller bahnbrechender Innovationen zurück. Anlässlich dieses Meilensteins bietet Roborock exklusive Rabatte von bis zu 36% auf eine vielfältige Auswahl hochmoderner Produkte. Diese Sonderaktion ist ein besonderes Dankeschön an alle Kunden und unterstreicht das anhaltende Engagement des Unternehmens, weltweit erstklassige Lösungen im Bereich der Haushaltsrobotik anzubieten.Unschlagbare Rabatte bei Roborocks JubiläumsaktionRoborock lädt seine Kunden dazu ein, das 10-jährige Jubiläum mit beeindruckenden Rabatten auf die hochmodernen Saugroboter des Unternehmens gemeinsam zu feiern. Für eine begrenzte Zeit können sie bis zu 36% auf beliebte Modelle wie den Roborock S8 MaxV Ultra und den Roborock S8 Pro Ultra sparen. Vom 29. August bis zum 4. September haben Verbraucher die einmalige Gelegenheit, Spitzenleistung zu unschlagbaren Preisen zu erleben. Die exklusiven Rabatte sind sowohl auf der offiziellen Website von Roborock als auch bei Online-Händlern und in autorisierten Fachgeschäften erhältlich.Ein Jahrzehnt der Innovation: Globale Marktführerschaft mit smarten ReinigungstechnologienSeit der Gründung im Jahr 2014 steht Roborock an der Spitze der Saugroboter-Branche und vertreibt seine Produkte inzwischen in über 170 Ländern. In 14 wichtigen Regionen konnte sich das Unternehmen dominierende Marktanteile sichern. 2023 festigte Roborock seine Position als globaler Marktführer mit dem zweiten Platz in den USA und neuen Märkten wie den nordischen Ländern, Deutschland und Südkorea.Der Weg zum Erfolg begann mit der Entwicklung eines einzigen LDS (Laser-Distanzsensor)-Chips und der Einführung des ersten kommerziell erfolgreichen Saugroboters im Jahr 2017. Ausgestattet mit präziser LDS-Laser-Ranging-Technologie und fortschrittlichen SLAM-Algorithmen für autonomes Reinigen, setzte Roborock bereits mit seinem ersten Produkt auf dem Markt neue Branchenstandards.Mit über 280 Millionen Dollar Investitionen in Forschung und Entwicklung hat Roborock auch in den Folgejahren kontinuierlich neue Maßstäbe in Technologie und Innovation gesetzt. Wegweisende Technologien wie die Kartenvisualisierung, die VibraRise-Technologie und das RockDock Ultra haben die automatisierte Bodenreinigung revolutioniert und das Benutzererlebnis mit modernster Robotik maßgeblich verbessert.Mit einer erweiterten Produktpalette, die kabellose Handstaubsauger, Nass-Trocken-Sauger und Waschtrockner umfasst, bleibt Roborock dem Innovationsgedanken bis heute treu. Unterstützt von Forschungszentren in Beijing, Shanghai und Shenzhen konzentriert sich das Unternehmen auf Fortschritte in Motoren, LiDAR, Mechanik, Batterien und KI.Roborocks hochmoderne Smart Factory: Monatliche Produktion von 700.000 SaugroboternUm den hohen Qualitätsanspruch an sich selbst zu erfüllen, hat Roborock für über 460 Millionen Yuan eine eigene, hochmoderne Produktionsstätte eingerichtet, die seit April 2023 strenge Qualitätskontrollen vornimmt. Ausgestattet mit umfassender Automatisierung und einem intelligenten Managementsystem, verfügt die Fabrik über fortschrittliche Systeme wie SAP, MES, WMS und PLM, die eine intelligente und effiziente Fertigung gewährleisten.Die selbst errichtete Produktionsstätte spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung technologischer Innovationen. Mit sieben Testzonen und elf Räumen zur Evaluierung der Hardware-Funktionen sowie 234 Teststationen, die verschiedene Bodenmaterialien und Wohnlayouts simulieren, gewährleistet die Fabrik umfassende Lebensdauertests. Durch strenge Qualitätskontrollprotokolle hält das Werk die höchsten Produktstandards ein."Durch den Bau unserer eigenen Produktionsstätte können wir neue Produkte und Flagship-Technologien prototypisieren, was für unsere Innovationen von entscheidender Bedeutung ist", sagte Mr. Quan, Präsident von Roborock.Benutzerzentrierte Philosophie als treibende Kraft hinter dem Erfolg von RoborockEine zentrale Rolle bei der Erfolgsgeschichte von Roborock spielt das unerschütterliche Engagement für eine benutzerzentrierte Philosophie. Dieser Ansatz konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse der Benutzer in den Mittelpunkt zu stellen und einen außergewöhnlichen Mehrwert durch Innovationen zu bieten. "Seit zehn Jahren leitet uns unser Engagement für eine benutzerzentrierte Herangehensweise bei unserer Vision und treibt unseren Erfolg voran. Während wir diesen Meilenstein feiern, verpflichten wir uns, weiterhin unseren Nutzern zuzuhören und zu lernen. Nur so entwickeln wir uns weiter und können ihren Bedürfnissen gerecht werden", kommentierte Mr. Quan.In die Zukunft blickend wird Roborock weiterhin die Benutzererfahrung priorisieren und sicherstellen, dass jede Innovation und jedes Produkt das Leben seiner Kunden verbessert. Das richtungsweisende Engagement des Unternehmens für technologische Exzellenz und Benutzerzufriedenheit wird den Weg für eine Zukunft mit noch intelligenteren, saubereren Haushalten ebnen.Alle Jubiläumsangebote:S8 MaxV Ultra: 1499€ 1299€ (-13 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-s8-maxv-ultra-saugroboter-mit-8-in-1-rockdock%C2%AE-ultra)]S8 Pro Ultra: 1299€ 849,99€ (-35 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-s8-pro-ultra)]Qrevo Master: 1299€ 999,99€ (-23 %) [Schwarz(https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-master-saugroboter-mit-multifunktions-dockingstation-3-0)]Qrevo Pro: 999,99€ 699,99€ (-30 %) [Schwarz(https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-pro-mit-multifunktions-dockingstation-2-0)]Qrevo S: 799€ 549,99€ (-31 %) [Schwarz(https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-s-saugroboter-mit-multifunktions-dockingstation)]Qrevo: 849€ 799€ (-6 %) [Schwarz(https://de.roborock.com/products/roborock-q-revo)]Q5 Pro+: 549€ 349€ (-36 %) [Schwarz(https://de.roborock.com/products/roborock-q5-pro-plus-robot-vacuum-and-mop-with-auto-empty-dock)]Flexi Pro: 599€ 399,99€ (-33 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-flexi-pro-nass-und-trockenstaubsauger)]Flexi: 499€ 349,99€ (-30 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-flexi-nass-und-trockenstaubsauger)]Flexi Lite: 399€ 299,99€ (-25 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-flexi-lite-nass-und-trockenstaubsauger)]Dyad Air: 399€ 259,99€ (-35 %) [Weiß(https://de.roborock.com/products/roborock-dyad-air-nass-und-trockenstaubsauger)]Über Roborock Roborock hat sich der Innovation bei der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von intelligenten Reinigungslösungen verschrieben, insbesondere von Robotern, kabellosen Staubsaugern und Nass-/Trockensaugern. Jedes Roborock-Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, echte Probleme zu lösen, damit Roborock-Kunden ein besseres Leben führen können. Unsere auf Benutzerbedürfnisse ausgerichteten, forschungs- und entwicklungsgetriebenen Lösungen erfüllen vielfältige Reinigungsbedürfnisse in über 15 Millionen Haushalten in mehr als 170 Ländern. Mit Hauptsitz in Peking und strategischen Tochtergesellschaften in wichtigen Märkten, darunter die USA, Japan, die Niederlande, Polen, Deutschland und Südkorea, ist Roborock bestrebt, seine Marktpräsenz weltweit zu stärken. Weitere Informationen finden Sie unter https://global.roborock.com

Pressekontakt,Kruger Media GmbH,Verena Schönhofen,Associate Director Public Relations,E-Mail: verena.schoenhofen@kruger-media.de,Web: www.kruger-media.de; Unternehmenskontakt,Roborock Deutschland GmbH,Kai Zantke,Kommunikationsleiter Roborock Deutschland GmbH,E-Mail: roborockpr@kruger-media.de,Web: www.de.roborock.com