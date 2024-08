Kursbewegungen und Dividenden

Die BP-Aktie erzielte am 19.10.2023 mit 5,62 GBP ihren Höchststand der letzten 52 Wochen. Zum Handelsschluss am 28.08.2024 fiel der Kurs jedoch um 0,6 Prozent auf 4,29 GBP, was das bisherige Tagestief markierte. Zu diesem Zeitpunkt wurden insgesamt 500.688 Aktien über die Londoner Börse gehandelt. Das bisherige 52-Wochen-Tief von 4,25 GBP wurde am 23.08.2024 erreicht. Analysten erwarten für 2024 eine Dividende von 0,309 USD, nachdem im letzten Jahr 0,220 GBP ausgeschüttet wurden. Das mittlere Kursziel liegt bei 6,31 GBP.

Aktienrückkäufe und zukünftige Berichte

BP hat im Rahmen des am 30.07.2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramms insgesamt 6.088.626 eigene Aktien erworben. Diese sollen gemäß den Beschlüssen der Hauptversammlung vom 2024 annulliert werden. Die nächste Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 ist für den 29.10.2024 geplant. Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Gewinn je Aktie von 0,707 USD. Die Umsatzentwicklung zeigt im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Rückgang um 3,32 Prozent, mit einem Quartalsumsatz von 37,49 Mrd. GBP im letzten Bericht.

