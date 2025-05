© Foto: Sina Schuldt/dpa

VW-Chef Blume verhandelt persönlich in Washington über Zollerleichterungen - und stellt im Gegenzug Milliarden-Investitionen in den USA in Aussicht. Noch im Juni könnte eine Einigung folgen.Volkswagen führt laut Konzernchef Oliver Blume "faire" und "konstruktive" Gespräche mit der US-Regierung über mögliche Zollerleichterungen. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung erklärte Blume, er habe persönlich in Washington mit dem US-Handelsministerium verhandelt und sei seither in engem Austausch. Primärer Ansprechpartner sei der US-Handelsminister, aber letztlich gehen die Themen auch über den Tisch des US-Präsidenten, sagte er. Blume betonte, dass es bei den Verhandlungen nicht nur um Vorteile …