Hannover (www.anleihencheck.de) - Wichtige Konjunkturdaten fehlten gestern - entsprechend handelten die Rentenmärkte impulslos und ruhig, so die Analysten der Nord LB.Das DIW-Konjunkturbarometer habe im August um fast vier Zähler auf 83,4 Punkte nachgegeben und sich damit weiter von der neutralen 100-Punkte-Marke entfernt. Die deutsche Wirtschaft habe damit spürbar an Schwung verloren. Laut DIW-Institut bremse die schwache weltwirtschaftliche Entwicklung, insbesondere in China und im Euroraum, die deutsche Exportwirtschaft, was gleichzeitig zu geringen Investitionen dieser Unternehmen führe. Darüber hinaus bleibe das Zinsniveau trotz der eingeleiteten Zinswende hoch. Der private Konsum dürfte aber dank niedrigerer Inflationsraten und steigenden Einkommen zur Stabilisierung beitragen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...