Der Betriebsrat fürchtet, dass Bosch sein Elektromotorenwerk in Hildesheim in einigen Jahren schließen könnte. Das Unternehmen will dies nicht bestätigen. Allerdings könne es "Personalanpassungen" geben. Der Betriebsratsvorsitzende Stefan Störmer sieht mehrere Indizien dafür, dass das Bosch-Werk in Hildesheim in einigen Jahren schließen könnte. Störmer kritisiert, dass Bosch den Betriebsrat seit Monaten hinhalte, was die Ziele für das Elektromotorenwerk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...