Geschäftsverlauf des Funkwerk-Konzerns in den ersten sechs Monaten 2024 im Rahmen der Planungen



29.08.2024 / 10:00 CET/CEST

Umsatz nimmt auch konsolidierungskreisbedingt auf 76,5 Mio. Euro zu (Vj.: 62,1 Mio. Euro)

Auftragseingang wächst auf 112,4 Mio. Euro (Vj.: 72,6 Mio. Euro) und Auftragsbestand auf 211,3 Mio. Euro (Vj.: 163,5 Mio. Euro)

Betriebsergebnis (EBIT) bei 6,7 Mio. Euro (Vj.: 7,4 Mio. Euro)

Prognose für Gesamtjahr 2024: Umsatzplus auf 168 bis 175 Mio. Euro und EBIT zwischen 20 und 23 Mio. Euro erwartet Kölleda, 29. August 2024 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von professionellen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, entwickelte sich im ersten Halbjahr 2024 im Rahmen der Planung. Der Konzern-Umsatz erhöhte sich von Januar bis Juni auf 76,5 Mio. Euro (Vorjahr: 62,1 Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs um 23,2 %, wobei sich der Konsolidierungskreis im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 vergrößert hat: Zum einen wird seit 1. März 2024 die Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH in den Konzernabschluss einbezogen, die Ende Dezember 2023 von der Funkwerk AG übernommen worden war. Die Gesellschaft ist auf LED-Anzeigegeräte für den Eisenbahn-Regionalverkehr sowie den ÖPNV spezialisiert. Zum anderen gehört die polnische Radionika Sp.z o.o. seit 1. Juni 2023 zum Konsolidierungskreis, ist in den Vorjahreswerten also nur zeitanteilig enthalten. Das deutliche Plus bei den Auftragseingängen, die im ersten Halbjahr 2024 von 72,6 Mio. Euro auf 112,4 Mio. Euro stiegen, war im Wesentlichen auf einige große mehrjährige Rahmenverträge, insbesondere aus dem Geschäftsbereich Zugfunk, zurückzuführen. Auch verschiedene Service-Aufträge für Fahrgastinformationssysteme sowie der Bereich Sicherheitslösungen trugen zum Zuwachs bei. Der Auftragsbestand im Funkwerk-Konzern nahm im Stichtagsvergleich von 163,5 Mio. Euro auf 211,3 Mio. Euro zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) im Funkwerk-Konzern blieb in den ersten sechs Monaten 2024 mit 6,7 Mio. Euro erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert von 7,4 Mio. Euro, da zeitlich begrenzte, margenstarke Sonderprojekte im Geschäftsbereich Zugfunk, die in den letzten Jahren erheblich zum Ergebnisanstieg beigetragen hatten, ausgelaufen sind und Aufwendungen zur Transformation des Funkwerk-Geschäftsbereichs Sicherheitslösungen anfielen, der aktuell als ganzheitlich agierender Systemintegrator für komplexe Anlagen in allen Sicherheitstechnik-Sparten ausgerichtet wird. Die Belegschaft des Funkwerk-Konzerns vergrößerte sich zum 30. Juni 2024 auf 759 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (inklusive Auszubildende) nach 688 am Vorjahresstichtag und 695 am Jahresende 2023. Weiter stabil war die gute Vermögens- und Finanzlage: Die Eigenkapitalquote verbesserte sich auf sehr solide 58,0 % (31.12.2023: 57,8 %). Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich gegenüber dem Jahresende 2023 stichtagsbedingt leicht von 40,7 Mio. Euro auf 39,1 Mio. Euro. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten sechs Monaten 2024 auf +3,2 Mio. Euro nach einem Abfluss von 4,9 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr 2024 rechnet der Vorstand der Funkwerk AG mit einem Konzern-Umsatz in der Bandbreite zwischen 168 und 175 Mio. Euro sowie einem positiven operativen Betriebsergebnis zwischen 20 und 23 Mio. Euro. Dabei wird in allen vier Geschäftsbereichen mit einer stabilen Nachfrage und der Umsetzung der geplanten Projekte sowie der damit einhergehenden Abarbeitung des Auftragsbestands gerechnet. Die Liquiditätssituation über alle Unternehmen der Funkwerk-Gruppe hinweg sollte sehr stabil bleiben. Der vollständige Halbjahresfinanzbericht 2024 steht auf www.funkwerk.de zum Download zur Verfügung. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

