Berlin (ots) -Alle Bachelor-Lehramtsstudierenden der Pädagogischen Hochschule Heidelberg müssen ein Grundlagenmodul zur Medienbildung unter dem Motto Digitale Kompetenzen für alle! belegen. Hier erfahren sie, wie sie digitale Medien im Unterricht sinnvoll einsetzen können. Außerdem bereitet das Modul die angehenden Lehrkräfte darauf vor, Querschnittsthemen wie die Rolle digitaler Medien für den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Unterricht zu thematisieren. Für diese feste Verankerung der Medienbildung in der Lehrkräfteausbildung vergibt der Stifterverband die Hochschulperle des Monats August.Die Hochschulperle des Monats August zum Thema "Lehrkräftebildung neu gestalten" geht an das Grundlagenmodul Medienbildung unter dem Motto Digitale Kompetenzen für alle!. Es ist seit 2022 verpflichtender Bestandteil aller Bachelor-Lehramtsstudiengänge an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Das Modul führt die angehenden Lehrkräfte in zentrale Themen der Medienbildung ein und vermittelt ihnen anwendungsbezogen didaktische Kompetenzen für den Einsatz von Medien im Unterricht.Vor der Einführung des Grundlagenmoduls lag der Anteil an curricularen Angeboten zur Vermittlung digitaler Kompetenzen je nach Lehramtstypus zwischen 40 und 50 Prozent, was noch immer dem bundesweiten Durchschnitt entspricht. Das Modul setzt sich aus einer Vorlesung und einem Seminar zusammen, die inhaltlich stets überarbeitet werden, um aktuellen Themen der Medienbildung wie etwa den Auswirkungen der Digitalisierung auf Gesellschaft, Bildung und Schule Rechnung zu tragen.In den Seminaren stehen die Rolle digitaler Lernangebote in verschiedenen mediendidaktischen Szenarien sowie die Gestaltung eigener Lernmedien im Vordergrund. Konkrete Regelungen und Anwendungsempfehlungen wie etwa für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Bildungsbereich werden hier diskutiert und ausprobiert. Die Seminare umfassen dabei maximal 25 Studierende. So können alle angemessen betreut werden und ihre praktische Seminararbeit am Ende des Semesters erfolgreich abschließen. Das bedeutet: Bei bis zu 350 Modulteilnehmenden pro Semester müssen mindestens zwölf Seminare angeboten werden. Da das Modul an der Pädagogischen Hochschule bereits am Anfang der Lehrkräfteausbildung in Medienkompetenzen und -didaktik einführt, können die angehenden Lehrerinnen und Lehrer auf die hier erlernten digitalen Kompetenzen im Lauf ihrer weiteren Ausbildung zurückgreifen und diese vor Berufsbeginn weiter schulen und vertiefen."Das Grundlagenmodul vermittelt Future Skills wie digitale Kompetenzen und verankert diese zuverlässig in der Lehrkräfteausbildung. Das ist bisher bundesweit noch viel zu selten der Fall. Damit ist es ein Vorbild für Modelle zum Erwerb von Medienkompetenzen für die Fachwissenschaften, die Fachdidaktiken und die Bildungswissenschaften", so die Jury des Stifterverbandes zu ihrer Entscheidung, die Hochschulperle des Monats August an das Grundlagenmodul zu vergeben. "Auszeichnungswürdig sind insbesondere die verpflichtende Verankerung im Lehrplan, gerade zu Beginn des Studiums, und der hohe didaktische Aufwand zur anwendungsbezogenen Vermittlung zentraler Elemente der Medienbildung."Weitere Informationen zum Grundlagenmodul Medienbildung Digitale Kompetenzen für alle! finden Sie unter: https://www.ph-heidelberg.de/gmb/Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die an einer Hochschule realisiert werden. Jeden Monat stellt der Stifterverband eine Hochschulperle vor. Aus den Monatsperlen wird einmal im Jahr per Abstimmung die Hochschulperle des Jahres gekürt. Im Rahmen seiner Zukunftsmission Bildung www.zukunftsmission-bildung.de sucht der Stifterverband im Jahr 2024 nach Projekten, die zeigen, wie zukunftsfähige und attraktive Lehrkräftebildung aussehen kann. Diese sollen angelehnt an den Masterplan des Stifterverbandes zur Lösung der hier definierten Maßnahmen beitragen www.stifterverband.org/masterplan-lehrkraeftebildung. Einerseits besteht ein massiver Mangel an Lehrerinnen und Lehrern, andererseits werden künftige Lehrkräfte in der aktuellen Ausbildung nur unzureichend auf Herausforderungen im Berufsalltag und der Transformation vorbereitet. An vielen Hochschulen gibt es aber bereits gute Ansätze, um diese Probleme anzugehen - diese Ideen und Konzepte möchte der Stifterverband auszeichnen und sichtbar machen. Bewerbungen und Vorschläge sind jederzeit möglich: https://www.stifterverband.org/hochschulperleDer Stifterverband ist eine Gemeinschaft von rund 3.500 engagierten Menschen, Unternehmen und Organisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Ziel seiner Arbeit ist, Bildung und Wissenschaft neu zu denken und zu gestalten, um die Innovationskraft der Gesellschaft nachhaltig zu stärken. Als zentraler Impulsgeber analysiert er aktuelle Herausforderungen, fördert Modellprojekte und ermöglicht deren Verbreitung in vielfältigen Netzwerken. Er vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, entwickelt gemeinsam Ideen und stößt politische Reformen an. In seinem Wirken konzentriert er sich auf zwei Handlungsfelder: Bildung und Kompetenzen sowie Kollaborative Forschung und Innovation. www.stifterverband.orgPressekontakt:Peggy GroßPressesprecherin des StifterverbandesT 030 322982-530presse@stifterverband.dewww.stifterverband.orgGrundlagenmodul Medienbildung "Digitale Kompetenzen für alle!"Holger MeehAbteilung MedienbildungPädagogische Hochschule HeidelbergT 06221 477163meeh@ph-heidelberg.deOriginal-Content von: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/18931/5853089