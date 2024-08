EQS-Media / 29.08.2024 / 10:02 CET/CEST

Ausbildung 2024: Die höchsten Gehälter nach dem Berufseinstieg Über 45.000 Euro in den ersten drei Jahren nach Berufsabschluss möglich

Hohe Einstiegsgehälter in technischen Berufen und als Informatiker*in

Kaufmännische Berufsabschlüsse lohnen sich: Sozialversicherungsfachangestellte und Bankkaufleute unter den Top 10 DÜSSELDORF, 29.08.2024 - Es muss nicht immer das Studium sein: Viele Ausbildungsberufe versprechen bereits in den ersten drei Jahren nach dem Abschluss ein attraktives Gehalt. Mit über 45.000 Euro lohnt sich der Berufseinstieg vor allem für ausgebildete Chemikant*innen. Aber auch Sozialversicherungsfachangestellte, Elektroniker*innen und Mechatroniker*innen erhalten in den ersten drei Jahren nach der Ausbildung ein Bruttomediangehalt von über 40.000 Euro. Zum Vergleich: Aktuell liegt das Bruttomediangehalt in Deutschland laut Stepstone-Gehaltsreport 2024 bei 43.750 Euro.



Trotz teils hoher Gehälter: Zum Ausbildungsstart 2024 suchen Unternehmen händeringend nach Bewerber*innen. Ein Drittel der Ausbildungsplätze blieb laut Bundesagentur für Arbeit im vergangenen Jahr unbesetzt. Ende Juli 2024 waren noch mehr als 200.000 Lehrstellen zu vergeben. Das zeigt auch ein Blick auf die Angebote für Auszubildende auf dem Jobportal Stepstone.de. Sie befinden sich 2024 auf demselben hohen Niveau wie im Vorjahr. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 sind im gleichen Zeitraum 2024 sogar 28 Prozent mehr Ausbildungsplätze auf Stepstone.de zu finden.



"Die Ausbildung sichert unsere Fachkräfte von morgen. Ob im technischen, handwerklichen oder kaufmännischen Bereich: Der Bedarf ist immens. Junge Menschen sollten ihre Ausbildung als große Chance begreifen: Wer sich heute gut aufstellt, hat in Zukunft vielfältige und vor allem sichere Karriereperspektiven", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. "Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt werden in Zukunft nicht einfacher. Ein Investment in die Rahmenbedingungen der Ausbildung ist ein Investment in die Zukunftsfähigkeit jedes Betriebs und des Wirtschaftsstandorts Deutschland."



Unternehmen hätten aktuell die Chance, sich positiv abzuheben: "Nur mit attraktiven Rahmenbedingungen, die neben der Vergütung auch eine Kultur der Wertschätzung und individuellen Förderung integrieren, werden sich in Zukunft genügend junge Talente für eine Ausbildung entscheiden. Sie starten oft hoch motiviert ins Berufsleben - und können es sich zunehmend leisten, wählerisch zu sein", betont Tobias Zimmermann.



Die 10 Ausbildungsberufe mit dem höchsten Einstiegsgehalt: Chemikant*in: 45.750 Euro Bruttomediangehalt

Sozialversicherungsfachangestellte*r: 43.500 Euro Bruttomediangehalt

Elektroniker*in für Automatisierungstechnik: 42.750 Euro Bruttomediangehalt

Fluggerätmechaniker*in: 41.750 Euro Bruttomediangehalt

Industriemechaniker*in: 41.000 Euro Bruttomediangehalt

Mechatroniker*in: 40.250 Euro Bruttomediangehalt

Elektroniker*in für Betriebstechnik: 40.250 Euro Bruttomediangehalt

Werkzeugmechaniker*in: 40.250 Euro Bruttomediangehalt

Fachinformatiker*in: 39.500 Euro Bruttomediangehalt

Bankkaufleute: 39.250 Euro Bruttomediangehalt

10 beliebte** Ausbildungsberufe und ihr Einstiegsgehalt: Elektroniker*in: 39.250 Euro Bruttomediangehalt

Industriekaufleute: 35.000 Euro Bruttomediangehalt

Anlagenmechaniker*in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: 34.750 Euro Bruttomediangehalt

Kraftfahrzeugmechatroniker*in: 32.750 Euro Bruttomediangehalt

Verkäufer*in: 32.500 Euro Bruttomediangehalt

Kaufleute für Büromanagement: 32.250 Euro Bruttomediangehalt

Kaufleute für Groß- und Außenhandelsmanagement: 31.750 Euro Bruttomediangehalt

Fachkraft für Lagerlogistik: 31.750 Euro Bruttomediangehalt

Zahnmedizinische*r Fachangestellte*r: 30.750 Euro Bruttomediangehalt

Kaufleute im Einzelhandel: 29.750 Bruttomediangehalt

Für die Gehaltszahlen betrachtet wurden Berufseinsteiger*innen bis einschließlich 27 Jahre ohne Führungsverantwortung, mit weniger als 3 Jahren Berufserfahrung. Die Werte sind für die bessere Lesbarkeit auf 250 Euro-Schritte gerundet.



** Auswahl von Ausbildungsberufen mit im Jahr 2023 mehr als 9.000 abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gem. Bundesinstitut für Berufsbildung







Die Stepstone Gehaltszahlen

Alle Gehaltsdaten sind in Euro angegeben und weisen den Median aus, sofern nicht anders angegeben. Sämtliche Gehaltszahlen beziehen sich auf das Bruttojahresgehalt inklusive Boni, Provisionen, Prämien etc. Die Daten basieren auf dem Stepstone Gehaltsplaner. Für die Analyse wurden insgesamt über 1 Mio. Gehälter von Vollzeitbeschäftigten analysiert, die im Zeitraum Januar 2022 bis Juli 2024 erhoben wurden. Die Daten wurden entsprechend der offiziellen Beschäftigungsstatistiken gewichtet und sind bezüglich der Verteilung der Charakteristika Alter, Geschlecht, Hochschulabschluss, sowie Wirtschaftssektor und Bundesland der Beschäftigung repräsentativ für die Erwerbsbevölkerung.



Was ist das Mediangehalt? Und was unterscheidet es vom Durchschnittsgehalt? Der Durchschnitt wird berechnet, indem alle Werte summiert und danach durch die Anzahl der Datensätze geteilt wird. Der Durchschnittswert kann durch extrem hohe oder niedrige Werte beeinflusst werden. Zur besseren Einordnung des Durchschnittswertes hilft deshalb ein Vergleich mit dem Median. Der Median ist der Wert, der genau in der Mitte aller Werte liegt. Das heißt, es gibt exakt gleich viele Gehälter, die niedriger und die höher sind als das Mediangehalt



Über den Stepstone Gehaltsplaner

Die Online-Jobplattform Stepstone bietet neben dem jährlichen Stepstone Gehaltsreport weitere Services zum Thema Gehalt. Dazu gehört auch der Stepstone Gehaltsplaner, für den Jobexpert*innen und Marktforschende einen Algorithmus entwickelt haben, der auf Basis der wichtigsten Gehaltstreiber (z. B. Branche, Tätigkeit, Erfahrung) eine sehr genaue Prognose der persönlichen Gehaltshöhe liefert. Weitere Informationen unter: www.stepstone.de/gehaltsplaner



Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 4.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de





