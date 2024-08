München (ots) -Gesellschaftliche Tabus, heimliche Sehnsüchte, Machtspiele und Kontrollverlust sind die Themen des erotischen Psychothrillers BABYGIRL von Regisseurin Halina Reijn, der am 30. August 2024 im Wettbewerb des Internationalen Filmfestivals von Venedig seine Weltpremiere feiern wird - starbesetzt mit Nicole Kidman, Harris Dickinson und Antonio Banderas in den Hauptrollen.BABYGIRL startet am 16. Januar 2025 im Verleih von Constantin Film in den deutschen Kinos.Inhalt: Romy Miller (Nicole Kidman) ist Gründerin und CEO eines Unternehmens, das gerade an der Börse durchstartet. Privat ist sie glücklich verheiratet mit einem renommierten Theaterregisseur (Antonio Banderas) und Mutter zweier Töchter. Unter den neuen Praktikanten in Romys Firma ist auch Samuel (Harris Dickinson), der sich selbstbewusst über alle Regeln hinwegsetzt, Romys Dominanz herausfordert und unterdrückte Leidenschaften in ihr entfacht. Sie beginnen eine Affäre, die bald alle Grenzen sprengt. Romy kann nicht mehr zurück, verliert zunehmend die Kontrolle und setzt damit alles aufs Spiel.Die niederländische Regisseurin Halina Reijn inszeniert nach INSTINCT und BODIES BODIES BODIES mit dem erotischen Psychothriller BABYGIRL erneut einen intensiven Kinofilm über gesellschaftliche Tabus, Machtspiele und Kontrollverlust, der mit alten Verhaltensmustern und Regeln aufräumt. Reijn, die auch das Drehbuch schrieb, beeindruckt mit einer genauen Figurenzeichnung und einem feinen Gespür für Details und schafft es immer wieder, auch mit der Erwartungshaltung der Zuschauer*innen zu spielen. In der Titelrolle stellt Nicole Kidman (BOMBSHELL, "Big Little Lies") einmal mehr ihre außergewöhnliche Schauspielkunst unter Beweis. An ihrer Seite brillieren Antonio Banderas (DER BESTE FILM ALLER ZEITEN, LEID UND HERRLICHKEIT) als ihr Ehemann Jacob und Harris Dickinson (TRIANGLE OF SADNESS, "A Murder at the End of the World") als unverschämt souveräner Praktikant Samuel.BABYGIRL ist eine Produktion von A24, 2AM und Man Up Films. Produzent*innen sind David Hinojosa, Julia Oh und Halina Reijn, die auch für Regie und Drehbuch verantwortlich zeichnet. Executive Producer sind Zach Nutman, Erika Hampsom und Christine D'Souza-Gelb. Den deutschen Verleih übernimmt Constantin Film.Kinostart: 16. Januar 2025 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas, Sophie Wilde, Esther McGregorDrehbuch und Regie: Halina ReijnKamera: Jasper WolfProduzent*innen: David Hinojosa, Julia Oh, Halina ReijnExecutive Producer: Zach Nutman, Erika Hampsom, Christine D'Souza-GelbErstes Pressematerial steht zum Download bereit unter https://presse.constantin.filmPressekontakt:Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere betreuende Agentur:SCHMIDT SCHUMACHER Presseagentur(TV, Print, Radio, Online)Anna Schattkowsky (Tel: 030 - 263913-22) und Barbara Schmidt (030 - 263913-13)E-Mail: info@schmidtschumacher.deOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/5853141