CoinShares International (CS) redovisade en stark justerad EBITDA under Q224 på 26,6 miljoner pund (jämfört med 11,4 miljoner pund under Q223), vilket inkluderade två engångsfaktorer: den fullständiga nedskrivningen på 21,8 miljoner pund av innehavet i FlowBank och en återföring av nedskrivningen på 28,8 miljoner pund, efter den framgångsrika försäljningen av CS FTX-fordran. Ledningen betonade att CS-verksamheten inte på något sätt har störts av den senaste tidens turbulens på finansmarknaderna (inklusive marknaden för digitala tillgångar). CS betalade nyligen ut de två första delarna av sin utdelning på 9,3 miljoner pund (0,13 pund per aktie) från FY23-resultatet, där helårsbetalningen nu innebär en direktavkastning på ca 2,6 %. Dessutom deklarerade de en särskild utdelning på 31,4 miljoner dollar (ca 24,3 miljoner pund), vilket motsvarar 86 % av den ersättning som de fick för FTX-kravet, som ska betalas ut i oktober 2024.

