LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Das Sommergeschäft der Billigfluggesellschaft laufe besser als befürchtet, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies auf ein Interview der Nachrichtenagentur Reuters mit Vorstandschef Michael O'Leary am Mittwoch. Entgegen früherer Befürchtungen scheine die Reiselust der Verbraucher nicht nachgelassen zu haben, resümierte der Experte./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2024 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2024 / 03:00 / GMT





ISIN: IE00BYTBXV33

