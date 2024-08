Luxemburg-Braunschweig (ots) -Anfang September startet eine neue Social Media Kampagne des Energy Drinks 28 BLACK, die Sportlerinnen im Basketball ins Rampenlicht rückt. Unter dem Motto "Love for the Game" zeigt die Kampagne leidenschaftliche Basketball-Spielerinnen. In mitreißenden Videos und Bildern gibt 28 BLACK diesen Basketballerinnen eine Plattform, um ihre Begeisterung für den Sport zu teilen und ihre Geschichten zu erzählen.Basketball-Frauen: Mit Herzblut auf dem CourtDie neue Kampagne von 28 BLACK zeigt Frauen, die den Basketballsport mit Herzblut betreiben - voller Begeisterung, Entschlossenheit und Spaß am Spiel - abseits des Rampenlichts des Profisports, aber dennoch mit unermüdlichem Einsatz. In den authentischen Videos erzählen die Basketballerinnen ihre eigenen Geschichten: Wie kamen sie zum Basketball? Was lieben sie am Sport? Die Clips versprühen positive Vibes und feiern Basketball als Sport, der Menschen verbindet und inspiriert.28 BLACK: Energie für den Sport und den AlltagBasketball steht für Leidenschaft, Hingabe und Entschlossenheit - Werte, die auch die Marke 28 BLACK verkörpert. Die Energy Drinks liefern die notwendige Energie, um das Beste zu geben, sei es auf dem Spielfeld oder im Alltag. 28 BLACK ist stolz darauf, Sportler und Sportlerinnen zu zeigen, die für ihre Ziele kämpfen und ihren Sport mit vollem Einsatz ausüben.Die Kampagne zeigt zudem auch die "Dennis Schröder Edition" mit dem erfrischenden Geschmack Ananas-Kokos, die mit Basketball-Superstar Dennis Schröder im April 2024 gelauncht wurde. Die Unterstützung für den Sport ist Teil der Identität von 28 BLACK, der Athleten und Fans gleichermaßen mit Energie versorgt.Pressekontakt:Splendid-Drinks AG8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 / 28 26 16-0press@splendid-drinks.comVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHBoschstraße 1422761 HamburgTel.: +49 40 29 844 22-0sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5853165