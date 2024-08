Düsseldorf (ots) -Im Oktober wird Prof. Dr. Klaus-Peter Naumann Mitglied des Aufsichtsrats der Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater ergänzt damit das derzeitige Gremium, bestehend aus dem Aufsichtsratsvorsitzenden Joachim Riese und seinem Stellvertreter Prof. Dr. Martin Jonas sowie Prof. Dr. Barbara Weißenberger und Arnd Zinnhardt.Prof. Dr. Naumann ist Honorarprofessor für Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster/Westfalen und war langjähriger Vorstandssprecher des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) sowie Mitglied der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Steuerrecht und Öffentliche Finanzen, des Verwaltungsrats des DRSC sowie Beiratsmitglied in der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft."Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit Prof. Dr. Naumann einen langjährigen Interessenvertreter unseres Berufsstandes für unseren Aufsichtsrat gewinnen zu können", sagt Prof. Dr. Heike Wieland-Blöse, Vorstandssprecherin von Grant Thornton in Deutschland. "Die Kombination aus tiefer Kenntnis unseres Berufsstands und zugehöriger Regulatorik mit strategischem Denken zu zukünftigen Herausforderungen stellt eine wertvolle Ergänzung für unser Aufsichtsgremium dar."Pressekontakt:Willi KeipperManager PR & Corporate Communications+49 30 8904 82106willi.keipper@de.gt.comgrantthornton.deOriginal-Content von: Grant Thornton AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83393/5853191