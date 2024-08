DJ Delivery Hero: Südkorea-Maßnahmen zeigen erste Wirkung

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Heros Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Tochter Baemin im wettbewerbsintensiven Markt Südkorea zeigen Interims-CFO Marie-Anne Popp zufolge erste Wirkung. Der MDAX-Konzern habe sehr viel investiert, zum Beispiel um Preisstruktur, Service, Interaktion mit Restaurants und Abwicklung zu optimieren, und sei nun sehr zuversichtlich, "dass wir im Prinzip die richtigen Schritte ergriffen haben, schon in den letzten Monaten, und dass sich Korea jetzt auch gut erholt und gut entwickelt", sagte Popp im Interview mit Dow Jones Newswires.

Sie wollte sich jedoch nicht zu Schätzungen zum Beispiel von Morgan Stanley äußern, dass durch die Maßnahmen bei der Baemin-App sowie höhere Provisionen/Liefergebühren ab 2025 bereits mit einem zusätzlichen EBITDA-Beitrag in der Größenordnung von annualisiert 220 Millionen Euro zu rechnen sei. "Es brauche ein bisschen Zeit, dass wir sehen, wie die Maßnahmen anschlagen, aber momentan sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie Korea wieder läuft und wie sich Korea erholt hat in den letzten paar Monaten, sowohl was Marktanteile betrifft, aber eben auch was Wachstum und Profitabilität betrifft", sagte Popp. Der Konzern weist separat keine Ergebnisse für Südkorea aus, sie sind enthalten im Segment Asien.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

August 29, 2024 04:54 ET (08:54 GMT)

