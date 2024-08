DOGS Kurs Prognose: Wieso der Meme-Coin auch weitere Gewinne verspricht

Erst seit wenigen Tagen kann der $DOGS-Token auf dem Krypto-Markt gehandelt werden, doch bereits innerhalb dieser kurzen Zeit konnte sich der junge Meme-Coin zum aktuell größten Trend auf CoinMarketCap entwickeln. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Kryptowährung innerhalb von 24 Stunden mehr als 21 Prozent an Kursgewinnen verzeichnen konnte.

Doch was steckt überhaupt hinter dem Hype rund um den $DOGS-Token? Und kann der Meme-Token auch weiterhin steigen oder handelt es sich um eher einen kurzfristigen Trend? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Nach Telegram-Nachrichten: DOGS explodiert innerhalb weniger Stunden

Erst gestern ist die Toncoin-Blockchain - die native Blockchain des Messenger-Anbieters Telegram - für einige Stunden ausgefallen (wir berichteten). Außerdem wurde in dieser Woche Pawel Durow - Gründer und CEO von Telegram - in Frankreich festgenommen, mittlerweile jedoch wieder aus der Untersuchungshaft entlassen. All diese Neuigkeiten haben dafür gesorgt, dass das gesamte Toncoin-Ökosystem in den Fokus der Nachrichten gerückt ist und mehr und mehr Anleger sich nun für die eher unbekannte Blockchain zu interessieren beginnen.

Der $DOGS-Token, der auf der Toncoin-Blockchain basiert, ist einer der größten Gewinner des aktuellen News-Zyklus: Erst am 26. August ist die junge Kryptowährung auf den Markt gekommen und profitierte merklich von dem News-Fokus auf den TON-Token.

Der DOGS Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Dabei unterscheidet sich der DOGE Coin nicht wirklich von anderen klassischen Meme-Coins wie PEPE oder Dogwifhat (WIF): Der Wert steht und fällt mit dem Hype, den die Community vor allem auf den sozialen Medien schaffen kann. Das hat in den letzten 24 Stunden besonders gut funktioniert (siehe Chart oben), doch wie geht es jetzt weiter?

Tatsächlich ist es derzeit schwierig, den weiteren Kursverlauf des $DOGS-Tokens vorherzusagen. Selbst die technische Analyse kann keine wirkliche Hilfe bieten, denn sowohl der Relative Strength Index (RSI) als auch die MACD-Bewegungen (Moving Average Convergence Divergence) zeigen, dass kein tatsächlicher Trend vorhanden ist. So ist es aktuell durchaus denkbar, dass der Kurs steigt, aber auch Kurskorrekturen sind gleichermaßen möglich. Das macht es denkbar schwierig, in die risikobehaftete Kryptowährung zu investieren. Dies wird auch von der Average True Range (ATR) unterstützt, die keine großen Preisbewegungen in den nächsten Tagen sieht.

Ändern könnte sich das allerdings, wenn eine Listung auf eine der großen Kryptobörsen wie Binance oder Coinbase bekannt gegeben wird. Bis dahin könnte es allerdings sinnvoll sein, in andere Meme-Coin-Projekte zu investieren, die einen tatsächlichen Nutzen bieten.

Neues Angebot für Meme-Coin-Staking: Crypto All-Stars explodiert im Presale

Heutzutage möchten viele Krypto-Investoren, dass Meme-Coins mehr bieten als nur die Chance auf einen schnellen Gewinn. Deshalb haben sich die Entwickler von Crypto All-Stars ($STARS) die MemeVault ausgedacht - eine Plattform für das Meme-Coin-Staking, das im Augenblick elf verschiedene Meme-Token unterstützt. Hierzu zählen unter anderem Dogecoin, Shiba Inu, FLOKI und PEPE. Zudem ist geplant, nach dem offiziellen Launch in einigen Wochen noch weitere Meme-Coin-Angebote hinzuzufügen und so nach und nach ein breites Ökosystem für das Meme-Coin-Staking zu schaffen.

Das Konzept scheint voll aufzugehen: Obwohl der $STARS-Token erst seit kurzer Zeit im Vorverkauf erworben werden kann, wurden bisher schon über 840.000 US-Dollar an Kapital gesammelt. Die Millionen-Marke dürfte innerhalb der nächsten Tage bereits überschritten werden.

Außerdem lockt die aktuelle Presale-Phase mit überzeugenden Konditionen: Der Preis pro $STARS-Token liegt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bei 0,0014078 US-Dollar, wird allerdings automatisch auf die nächste Preisstufe gehoben, sobald die Marke von 1 Million US-Dollar überschritten wurde.

Obendrein gibt es ein Presale-Staking-Angebot für erworbene $STARS-Token, das eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 1.705 Prozent bietet. Grund genug, sich frühzeitig mit dem Projekt zu beschäftigen und mehr Informationen zu Crypto All-Stars zu sammeln, bevor eine Investition getätigt wird. Hilfreich hierfür ist unter anderem das offizielle Whitepaper.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.