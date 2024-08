Vaduz (ots) -Liechtensteins Stimmbevölkerung stimmt am Sonntag, 22. September 2024 über das Referendum betreffend dem Beitritt Liechtensteins zum Internationalen Währungsfonds (IWF) ab.Um den stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohnern eine fundierte Meinungsbildung zu ermöglichen, organisiert die Regierung am Montag, 2. September 2024 um 18.30 Uhr eine Diskussionsveranstaltung.Bei der Live-Sendung nehmen von der "Pro-Seite" Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch, Wendelin Lampert, Vorsitzender der Finanzkommission des Landtags und Roman Eggenberger, "IG Ja für Liechtenstein, Ja zum IWF-Beitritt" teil. Als Vertreter des Referendumskomitees werden Gebhard Frick, Judith Spalt und Landtagsabgeordneter Johannes Kaiser, dabei sein.Die von Peter Beck moderierte Diskussionssendung wird live im Landeskanal (TV) und via Livestream (www.landeskanal.li) übertragen sowie in Gebärdensprache gedolmetscht. Die Sendung kann auch "live" auf Radio Liechtenstein verfolgt werden.Die Sendung wird an nachfolgenden Tagen jeweils um 19.00 Uhr im Landeskanal (TV) wiederholt: Dienstag, 3. September, Samstag, 7. September sowie vom Montag, 9. bis und mit Freitag, 13. September 2024. Am Sonntag, 8. September beginnt die Sendung erst um 20.30 Uhr (Fussball-Länderspiel im Vorfeld).HinweisAufgrund der Arbeitssitzung des Landtages werden vom Mittwoch, 4. September bis Freitag, 6. September keine Wiederholungen ausgestrahlt.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100922463