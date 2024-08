Wiesbaden (www.anleihencheck.de) - Aus Sicht der Österreichischen Schule ist die aktuelle Strategie der FED mit großer Skepsis zu betrachten, so Markus Blaschzok, Chefanalyst der SOLIT Gruppe.Die Entscheidung, die Geldpolitik zu lockern, berge die Gefahr, eine neue Blase zu schaffen, die sich letztlich in einem massiven Crash entladen könnte. Eine steigende Inflation könnte die Zinssenkungsbemühungen konterkarieren und so am Ende des Tages noch höhere Zinsen erzwingen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...