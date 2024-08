Das Verhältnis zwischen OEMs und Flottenbetreibern ändert sich mit dem Aufkommen des E-Lkw-Markts. Weg von der klassischen Hersteller-Kunden-Beziehung, hin zu dauerhaften Partnerschaften. So sieht es auch Christian Zimmermann, Koordinator eMobility Consulting Mercedes-Benz Trucks Deutschland, der bei unserer Online-Konferenz electrive LIVE die aktuelle Marktlage aus OEM-Sicht einordnete. In Zimmermanns Augen müssen in der Elektro-Ära nicht nur OEMs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...