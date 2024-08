Der finnische Zulieferer und Auftragsproduzent Valmet Automotive will sein in den vergangenen fünf Jahren aufgebautes Batteriegeschäft für Elektrofahrzeuge in eine eigenständige Firma ausgliedern. Dafür soll der Geschäftsbereich EV Systems (EVS), in dem das Batteriegeschäft gebündelt ist, als unabhängiges Unternehmen mit eigener Führung und Governance aufgestellt werden.CEO der neuen Firma wird Roberts Abele, der vom deutschen Zulieferer Vitesco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...