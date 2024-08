DJ Delivery-Hero-Aktie deutlich im Plus - Zahlen und Talabat-IPO positiv

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Delivery Hero sind am Donnerstagmorgen einer der Gewinner im MDAX, nachdem der Berliner Lieferkonzern im Quartal die Erwartungen übertroffen und Börsenpläne für seine Talabat-Tochter in Dubai noch in diesem Jahr angekündigt hat. Am späten Vormittag notierte die Delivery-Hero-Aktie knapp 4 Prozent im Plus, in der Spitze hatte sie 9 Prozent auf 25,62 Euro zugelegt. Der MDAX war mit 0,4 Prozent leicht positiv.

Den Analysten der Deutschen Bank zufolge hat das Unternehmen im zweiten Quartal die "die wichtigsten Kennzahlen übertroffen". Auch die geplante Börsennotierung Dubai Financial Market im vierten Quartal dürfte "den Markt überraschen und positiv aufgenommen" werden, "da sie sich positiv auf die Bewertung auswirken könnte". Die RBC-Analysten bewerten Talabat mit 5 Milliarden Euro. Das impliziere ein Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz von 1,3.

Talabats geplanter Börsengang soll die Tochter stärker in der Region verankern, sagte Marie-Anne Popp, Interims-CFO von Delivery Hero im Interview mit Dow Jones Newswires. "Wir denken, es ist jetzt der richtige Zeitpunkt jetzt oder in der nahen Zukunft, regionale Investoren einzuladen, sich da zu beteiligen und zur weiteren Stärkung unserer MENA-Operation beizutragen." Es sei die richtige Entscheidung, um Talabat "optimal zu positionieren".

Delivery Hero hatte am Morgen angekündigt, die Tochter Talabat im vierten Quartal an die Börse bringen zu wollen, aber auch die Mehrheit an der lokalen börsenfähigen Gesellschaft behalten.

Talabat betreibt in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und anderen Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika das Lebensmittellieferungs- und Quick-Commerce-Geschäft für Delivery Hero.

Der Deutschen Bank zufolge ist das Talabat-Geschäft in neun Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas tätig und auf Ebene des bereinigten EBITDA profitabel.

Im zweiten Quartal übertraf Delivery Hero beim Bruttowarenwert GMV und Umsatz die Konsenserwartungen. Den Ausblick auf 2024 hat das Unternehmen bestätigt, wobei RBC zufolge der Mittelwert des Prognosekorridors für das bereinigte EBITDA der Konsenserwartung entspreche.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2024 05:57 ET (09:57 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.