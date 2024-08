Düsseldorf (ots) -Im Premierenjahr des Deutschen Nachhaltigkeitspreises Gesundheit wurde das Präventions- und Nachhaltigkeitsprojekt "Blue Marble Health" als einer der Treiber der Transformation im Gesundheitswesen in der Kategorie "Gesundheit stärken" nominiert. Die Entscheidung fiel nach intensiver Prüfung durch Expertinnen und Experten.Eine hochkarätige Jury wird nun im September die Finalist:innen bestimmen, die am 29. November 2024 im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf geehrt werden. Die feierliche Preisverleihung wird von Dr. Eckart von Hirschhausen moderiert und Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach wird die Preise überreichen."Der Klimawandel ist die größte Bedrohung für die globale Gesundheit im 21. Jahrhundert", schrieb The Lancet bereits 2009. Vor allem Kinder und junge Erwachsene werden zukünftig von den Auswirkungen des Klimawandels am stärksten betroffen sein. Zugleich sind sie die Akteure von morgen. Vor diesem Hintergrund wurde "Blue Marble Health" im Jahr 2022 von den Betriebskrankenkassen Audi BKK und Pronova BKK als Teil der BKK Green Health Initiative gemeinsam mit dem Arzt Lars-Hendrik Wassenaar ins Leben gerufen.Ziel des Projekts ist es, die Kompetenzen von Schüler:innen zu stärken und das Bewusstsein für einen gesunden, sowie klima- und umweltschonenden Lebensstil zu fördern. Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung bildet die Grundlage des Projekts.Seit 2024 wird das Projekt in Zusammenarbeit mit den vier BKK Landesverbänden und bereits 17 Betriebskrankenkassen bundesweit an Schulen umgesetzt.Die Nominierung für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit unterstreicht die Bedeutung von Projekten wie "Blue Marble Health", die darauf abzielen, in Zeiten des gesellschaftlichen und ökologischen Wandels Krankheiten zu vermeiden sowie die Gesundheit der Menschen zu erhalten und zu schützen.Kontakt:Peter BastianB.A. Kommunikation & EventmanagementProjektmanagerMail: peter.bastian@bmh.visionTel.: +49 151 50908446Original-Content von: Blue Marble Health GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175307/5853336