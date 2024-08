HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die jüngsten Zahlen der Beteiligungsgesellschaft seien wie erwartet schwach gewesen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für den Wert sprächen aber die günstige Bewertung und der hohe Abschlag zum inneren Wert. Die im Juli platzierte Wandelanleihe erhöhe die finanzielle Flexibilität./mf/gl



