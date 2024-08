Bonn (www.anleihencheck.de) - Im Juni stieg die Industrieproduktion in Norwegen erneut an, und zwar saisonbereinigt um bemerkenswerte 7,9 Prozent gegenüber dem Vormonat, nach einem moderaten Anstieg von 0,6 Prozent im Mai, so die Analysten von Postbank Research.Die Produktion in der Öl- und Gasförderung sowie bei den produktionsnahen Dienstleistungen habe um 9,4 Prozent zugelegt. Aber auch das Verarbeitende Gewerbe habe sich mit einem Produktionsanstieg um 1,4 Prozent erholt gezeigt. Stimmungsindikatoren würden auf ein weiteres Wachstum im Juli hindeuten. ...

